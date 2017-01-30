“Bu memleket hepimizindir Olağan olarak gerçekleştirilen CHP Kayseri İlçe Başkanları toplantısının Ocak ayı gündemi ‘Referandum’ oldu. Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Keskin, “Meselemiz; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir” açıklamasında bulundu.

CHP Kayseri İlçe Başkanları toplantısı partinin il başkanlığında düzenlendi. Toplantıya 16 İlçe başkanı eksiksiz olarak katılım sağladı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Feyzullah Keskin; "CHP Kayseri İlçe Başkanları Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdik. Olağan olarak gerçekleştirdiğimiz toplantının Ocak ayı toplantı gündemi ‘Referandum’ oldu. İlçe Başkanlarımızın hemen hemen hepsinin referanduma nasıl gidilmesi gerektiği konusunda fikirlerini aldık. Referandum stratejilerimizi oluşturuyoruz.

Danışma Kurulu toplantımızda, İl Başkanlığımızda partililerimizin önerilerini alarak, olağan ve olağanüstü toplantılarımızla planlarımızı yapmaya başladık. Bizler seçimlere nasıl hazırlandıysak, referandum için daha hassas davranarak çalışacağız. Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkmak için programlar düzenleyeceğiz. Referanduma parti üstü bir çalışma yaparak gideceğiz. Yurdumuzu ve milletimizi bir tek kişinin iradesine ve insafına bırakacak bu değişiklik önerisine karşı çok çalışacağız. Meselemiz memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir.

Genel Merkezimizin ‘Neden Hayır’ materyallerinin bize ulaşan bir kısmını ilçe başkanlıklarımıza ulaştırdık. Önümüzdeki hafta içinde gelecek olan diğer materyallerle seçim bölgelerimizde sahaya inip ‘Neden Hayır’ dememiz gerektiğini yurttaşlarımıza ulaşarak anlatacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi, halka gitmekten çekinmesin diyorlar. Bizim partimiz halkın içerisinden gelen bir partidir ve halka gitmekten asla korkmamaktadır. Fakat iktidar partisi her zaman olduğu gibi halkı korkutarak şahsi menfaat planlarını uygulamaya çalışmaktadır. Sorarım size bu değişikliği halk mı istedi, rejim değişsin parlamenter demokrasi ortadan kalksın diye halk mı size taleplerini iletti. Elbette Hayır. Yazdınız, çizdiniz, uygulamaya koymaya çalışıyorsunuz. Bizler Cumhuriyet'in evlatları demokratikleşmek adı altında getirdiğiniz rejim değişikliğine izin vermeyeceğiz.

Ülkemizle birlikte hak ve özgürlüklerimizi bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ile yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır. Bu parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır. Kuvvetler ayrılığını yok etmektir. Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır. Bu Anayasa değişikliği Milli birliğimizi ortadan kaldırılarak, hem duygusal hem de fiili bölünmelere yol açacaktır. Ülkemizin eyaletlere ayrılması tehlikesi ile karşı karşıya kalınacaktır. Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir." İfadelerini kullandı.

Kurum Haberi

