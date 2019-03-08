“Bu seçim son derece önemli”

MHP Milletvekili Özdemir, açıklamasında şunları söyledi: "Ama Allah'a hamdolsun nasıl ki 1071'de Malazgirt'te ezanlar ve selalarla bu toprakları vatan kılan ecdadımızın yaptığı gibi işte aynı milletin asil evlatları 15 Temmuz'da bu selalarla ellerine yine bayraklarını alarak işgale kesinlikle geçit vermediler. Türk Milleti 15 Temmuz'da bir demokrasi mücadelesi ve destanı yazdı o gün. Hep birlikte, ayrımcılık yapmadık, ayrımcılığa yer vermedik omuz-omuza Türkiye'mize sahip çıktık. Ve Türk milleti bir mesaj verdi, Türk milleti cihana özellikle Türk milletine diz çöktürmek isteyenlere verdiği mesajında hak uğruna ayakta daima elif gibi dimdik duracağını göstermiş oldu."



Milletvekili Özdemir, "İşte 7 Ağustos'ta Yenikapı'da iki yiğit, milletin iki asil evladı, iki büyük liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bey ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey milletten gelen bu çağrıya kulak vererek omuz omuza yol yürüneceğini ve Türk milletine Türk milletinden başka kimsenin istikamet tayin edemeyeceğini, çizemeyeceğini göstermiş oldular. Bu şartlar altında cumhur ittifakı aziz milletimizin isteği ve talebi altında kurulmuş oldu" açıklamasında bulundu.



Özdemir, yerel yönetimlerle ilgili özellikle Kayseri'de de Millet İttifakı’nın hiçbir projesinin olmadığının görüldüğünü ifade ederek, "Yerel siyasette bekadan neyi kast ediyoruz onun doğru bir şekilde görünmesi lazım. Türkiye uzun süreden bu yana terör tehdidi ile karşı karşıya, yaklaşık 40 yılı buldu ve hala boş durmuyorlar. Bu partinin eş başkanlarından birisi şöyle bir ifadede bulunduğunu üzülerek telaffuz etmek istiyorum: "Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber MHP'ye kaybettireceğiz." Hayali Kürdistan olanların mekanının neresi olduğu açık ve net bir şekilde bellidir. Türkiye'de böyle bir yer yoktur, bu manada maksat ve emelleri olanlara da Türk milletinin pabuç bırakması söz konusu dahi olamayacaktır " ifadelerini kullandı.



MHP’li Özdemir, şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi kastederek, alaycı bir tavırla "YPG mi Türk askerine saldıracak?" diyebiliyor, bunca şehidi Suriye'de verirken, kınalı kuzularımıza kurşun sıkan kimlerdi? Böyle bir ifade olabilir mi? Bu ifade kabul edebilir mi? İşte bir tarafta cumhur ittifakı diğer tarafta da bunlar yani zillet ittifakı var. Neden zillet ittifak denildiğini de bu sözlerle anlamak mümkün. Tabi zilletin bir başka ortağı da İP. Bunun genel başkanı olan hanımefendinin sözlerine de bakmak lazım, "halkımız Kürt sorununu bizlerin çözeceğine inanıyor" diyebiliyor. Biz bu ağzı tanıyoruz, bu az kimin ağzı? Bu ağız PKK’nın ağzı. Bu ağız HDP’nin ağzı. Bu ağız FETÖ’cü hainlerin ağzıdır."



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir son olarak şunları söyledi: "Allah'a sığındık size güveniyoruz. İnşallah 24 Haziran'da cumhur ittifakı %52'lik bir oy oranı ile cumhuriyetin üçüncü evresine geçişle beraber 21. yüzyılın süper güçlerinden birisi olmaya niyetlenen ve bu hedefe ulaşacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nden yana saf tuttunuz, bizi bu hedefe ulaştırdınız. 31 Mart'ta da yeni siyasi senaryoları hayata geçirmeye karşı mani olacağınızı ve yol vermeyeceğinizi de biliyoruz."

