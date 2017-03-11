- "Bu vesayetçi yapı hepimize çok çektirdi"

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" konulu programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni bir dönemeçte olduğunu, önünde bir seçim, halk oylaması bulunduğunu söyledi.Bu seçimin geçen seçimlerin adeta "anası" olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:"Dün karar verip bugün yola çıkmış değiliz. Yıllardır tartışılıyor, yıllardır konuşuluyor. Bunun üzerine söylenen söz de kalmadı ama bana göre 18 maddenin gelmesinin tam üç ana nedeni var. Birincisi, bu ikili yapı sürdürülemiyor. Dün de sürdürülemiyordu bugün de sürdürülemiyor. Türkiye bunu taşıyamıyor. Cumhurbaşkanı başbakan kavgalarından bu Türkiye bıktı artık. Son 15 yıldır siz bize bakmayın. Bir kardeşlik hukuku vardı. Bir dava arkadaşlığı, hukuku vardı. Biz de bir dava ahlakı vardı. Biz içimizde birbirimizi kıracak şeyler söylesek de yutkunuruz, hakkımızı birbirimize helal ederiz. Çünkü iyi niyetle gayret ediyoruz, nefislerimize uymayız ama iş başına gelen özellikle seçilerek belli mevkilere gelmiş insanların egolarının büyük olduğunu düşünürseniz, herkesten bu fedakarlığı bekleyemezsiniz. Rahmetli Atatürk, İnönü'ye küs öldü. Özellikle Maliye Nazırı olarak Celal Bayar'ı atadı ki 'Bu çok devletleştirmeci bir politika izliyor, Rusya yanlısı bir politika izliyor' diye. Kavgalar o zaman da vardı. Hele hele çok partili sisteme geçtikten sonra bu kavgalar iyice büyüdü. Bu kavgaları sona erdirmenin bir yolu yok mu? Var. Niye o zaman bazı sistemleri kutsuyoruz. İşte şimdi bunları konuşup, bu tür sıkıntıları gidermenin bir yolunu bulduk ve yola çıkıyoruz."Özhaseki, anayasa değişiklik teklifinin ikinci nedeninin istikrar olduğuna işaret ederek, "İstikrarsız ortamlarda yatırım olmuyor. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalmanın tek yolu var, güçlü olmak. Anadolu coğrafyasında eğer siz 'hür bir vaziyette ezanlarımız beş vakit okunsun, bayrağımız devamlı dalgalansın, bizler de dimdik duralım, düşmana karşı asla taviz vermeden yaşayalım, bağımsızlığımızı sonuna kadar sürdürelim' diyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmazsanız bu coğrafyada yaşatmazlar. Avrupa'nın ortasında bir Hollanda, Brüksel değiliz biz. Etrafımızın halini görüyorsunuz, içerideki düşmanların çeşitlerini görüyorsunuz. Böyle bir coğrafyada yaşamanın tek bir yolu var güçlü olmak. O neye bağlı? İstikrara bağlı. Üç aylık, beş aylık, sekiz aylık hükümetlerle istikrar sürdürülebilir mi? Emin olun sürdürülemez." ifadelerini kullandı.Üçüncü nedenin ise vesayet rejimi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Bu vesayetçi yapı hepimize çok çektirdi. Baktılar iş olmuyor ihtilal ortamı hazırlamış, faili meçhuller işlenmiş. Bütün ihtilallerin arka tarafına bakın karanlıklarla doludur. İşte bu vesayetçi yapının son bulacağı inşallah bir yapıya doğru gidiyoruz. Vatanını seven, yükselmesini isteyen, Allah için güçlü olmasını isteyen herkesin oyunu kullanmaya gitmesini ve bu konuda adeta bir seferlik ilan etmesini istirham ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ise parlamenter sistemin krallıklarda geliştiğini savundu.Bugün dünya üzerindeki tüm krallıkların sisteminin parlamenter sistem olduğuna dikkati çeken Karatepe, "Başka türlü sistem çalışmaz. Bir kral var. O halde seçimle gelen, parlamentodan çıkan da bir hükümet var. İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Japonya bunların hepsi parlamenter sistemle yönetiliyor. Çünkü krallıkları var." dedi.Karatepe, parlamenter sistemin Türkiye'de uygulandığı iki dönem olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Zannedildiği gibi 1876'da parlamentonun açıldığı günden bu tarafa parlamenter sistem yok. Çok kısa dönem. Abdülhamid tahttan indiriliyor ve anayasa değiştiriliyor 1909'da, Sultan Reşad iş başına geliyor. İşte o değişiklikle parlamenter sisteme geçiliyor. Sultan Reşad tıpkı İngiliz kraliçesi gibi çok sembolik, yetkisiz, pasif bir hükümdar oluyor, parlamento güçleniyor, hükümet çıkarıyor ve ittihatçılar yönetimi ele alıyor. Osmanlı döneminde sadece Sultan Reşad dönemidir Vahdettin'e kadar, 4 sene, 5 sene. Parlamenter sistemimiz bu kadar. Bir diğeri de 1961 anayasası. 1961'den 1980'e kadar. Yani Türkiye'nin tarihinde toplam parlamenter sistem 25 senedir. 'Şu kadar parlamenter sistemimiz var' diyorlar. Yanlış bir bilgi. Bir ülkenin parlamentosunun olması farklıdır, hükümet sisteminin parlamenter sistem olması farklıdır."Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te halk tarafından seçildiğini anımsatarak, "Birinci adım güçlü cumhurbaşkanlığı. İkinci adım bu cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi. Bu iki özellik de başkanlık sisteminin özelliğidir. Türkiye esasen başkanlık sistemine göre çok önemli bir mesafe katetmiştir. Bu iki adım atıldıktan sonra biz bu sisteme ne söyleyebiliriz. Bu sistem bir tarafta halkın seçtiği cumhurbaşkanı, çok fazla yetkileri var. Bir tarafta halkın seçtiği parlamentodan güven almış, fiilen bütün yürütmenin sahibi ve yetkilisi, aynı zamanda sorumlusu başbakan ve kabine. Dikkat edin. İkisi de güçlü. Parlamenter sistemde böyle bir şey olmaz." diye konuştu."Hiçkimse bugün Türkiye'de parlamenter sistem falan olduğunu söylemesin" diyen Karatepe, "Basbayağı bildiğiniz başkanlık sistemi vardır. Başbakan da çoğu yerde Külliyede yapılan bakanlar kurulu toplantısında bakan konumundadır. Yani basbayağı, bildiğiniz başkanlık sistemi bu." ifadelerini kullandı.Anayasanın bugüne kadar yapılan değişikliklerle adeta "yamalı bohça" gibi olduğunu belirten Karatepe, sunları kaydetti:"Anayasa değişikliği 18 madde değildir, değişiklik 15 maddedir. Anayasanın bugünkü sistemden başkanlık sistemine geçmek için 15 maddesi değişti. Geri kalan 3 madde ise uyum maddeleridir. 16. madde değişen kavramları, 17. madde yürürlükten kalkan hükümleri, 18. madde de bu anayasa halk oylamasında kabul edilirse, hangi hükümlerinin, nasıl yürürlüğe gireceğini anlatıyor. Yani 15 madde değişti. Bundan sonra ne olacak? Mevcut sistemden başkanlık sistemine geçtiğimizde 18 maddeyi değiştirdik, 21 madde de hükümsüz hale geldi. Yani öyle bir sistem geliyor ki 36 maddeyle işletilen bugün ki sistemi başkanlık sistemine dönüştürdüğümüzde 15 maddeyle idare ediyoruz. Ne kadar pratik, ne kadar az bürokratik, ne kadar az vesayetçi, ne kadar az yol gerekiyor. Kısa yol yapıyor, pratik. Anayasanın 21 maddesi de hükümsüz hale geliyor. Bu çok önemli. Bunu bilmiyor insanlar. Peki o zaman neyi oyluyoruz? 15 maddenin değişmesini, 21 maddenin de yürürlükten kalkmasını oyluyoruz. Haberiniz olsun 36 maddedir."Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer ve Hülya Nergiz ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.