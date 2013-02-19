Parti binasında bir basın açıklaması yapan SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, “ABD ve İsrail’iin güdümündeki BM güvenlik konseyinin direktifleri ile meclsiten geçen ve önümüzdeki günlerde çok ağır sonuçlar doğuracak olan yasa, Cumhurbaşkanı Gül’ün jet onayından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre ABD ve İsrail’in çıkarlarına ters düşen STK’lara yardım toplayan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak” diye konuştu.

Yasanın ne anlama geldiğini açıklayan Arıkan, “BM’nin 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Sözleşmesi'ne dayanarak hazırlanan kanun maddeleri, “teröre fon sağlıyor” gerekçesiyle istedikleri herkesin malvarlığına hiçbir soruşturmaya gerek duymadan el koyabilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca ilgili suçu işlediği iddia edilenlere terör örgütü üyeliği muamelesi yapılacak” ifadelerinde bulundu.

Arıkan, STK’ların İstanbul’da ortak bir basın açıklaması düzenlediğini ve açıklamada bazı maddelerin dikkat çekici olduğunu söyleyerek, “Bu yasa 11 Eylül ve 28 Şubat’ı aratmayacak bir yasadır. Bu yasa, Allah’ın bize verdiği temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunmadır. Bizler yardım kuruluşları olarak gittiğimiz bölgelere yardım götürmekle kalmıyor orada egemen güçlerin oluşturduğu krizleri, ihlalleri raporlar hazırlayıp kamuoyuna sunuyoruz. Egemen güçler bundan rahatsız oldular” şeklinde konuştu.

Arıkan, “Sivil toplum kuruluşlarının bundan sonraki tavırlarının ne olacağını doğrusu merak ediyoruz. AK Parti’ye açtıkları sonsuz kredinin devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz. Şunu da buradan ifade etmek isteriz ki AK Parti’ye açtıkları krediyi sonlandırmaz iseler çok yakın bir zamanda vakıflarının, derneklerinin kapılarına ya kilit vuracaklar ya da cezaevlerinde terörist muamelesi ile karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.