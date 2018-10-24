BULUNDUĞUN YERİN FARKINDA DEĞİLSİN

KARATEPE-BÜYÜKILIÇ-ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Kayseri ziyaretinde Valilik çıkışında Memduh Büyükkılıç ile yaptığı ayaküstü “özel sohbetin” içeriği belli oldu. Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Prof. Şükrü Karatepe Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım beni Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ikna eden isim, Memduh Başkandır” dedi. Bunun üzerine Başkan Büyükkılıç da Erdoğan’a dönerek, “Ben neymişim Sayın Cumhurbaşkanım” deyince, Erdoğan da Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın koluna girerek, “Sen bulunduğun yerin farkında değilsin” karşılığını verdi.
ADAYLIK GÜNDEME GELMEDİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunun gündeme getirilmediğini, üstüne basa basa açıklayarak, “Biz bilinmeyen tanınmayan, birbirini tanımayan insanlar değiliz. Şöyle böyle diyecek konumda değiliz. Memduh Büyükkılıç bir beklenti içinde olmamış ve şuraya aday olayım dememiştir” dedi.
PARTİM İSTERSE ADAY OLURUM
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Torun mu büyüteceksiniz, parti görev verirse devam edecek misiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Tek başıma benim değerlendirmem doğru olmaz. Görev verilirse görevden kimse kaçmaz. Görev verilmezse de niye vermedin ben devam edecektim demek doğru olmaz. Kaygının ve davanın adamıyız. Bulunduğumuz yerde bir kenara çekilme lüksünde değiliz. Görev verildi, verilmedi hesabı yapmadan partimin mensubu olduğumuzu gururla, huzurla söylerim. Bize düşen Cumhurbaşkanımızın başını dik tutmaktır. Mazlum insanların sesi olan liderimizi mahcup etmemektir. Gerisi bizim için hiç önemli değildir”
ÖZHASEKİ KARIŞMAM DEDİ AMA
Kayseri’yi en iyi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin bildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi iyi bilen birisidir Sayın Özhaseki bakanımız. Kendisi karışmayacağım diyor. Ama tabi ki Kayseri’yi bilen tecrübeli yerel bir yönetici olarak fikrini söyleyecektir. Ki kafasında şekillenmiş bir şablon vardır. Benim çıkıp da adayım demem şık olmaz. Yakışık almaz.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ‘Sizi seviyor mu?’ sorusuna da yanıt veren Başkan Büyükkılıç, “Neden sevmesin. Yol arkadaşım. Kardeşim. Dava arkadaşım” dedi.
ÜÇ DÖNEM TECRÜBE DEMEKTİR
Ak Parti Genel Başkanvekilinin “üç dönem görev yapan başkanlar kendiliğinden aday olmadıklarını açıklayarak partiyi rahatlatmalılar” sözünün hatırlatılması üzerine Başkan Büyükkılıç, “Grup başkanvekilimiz açıklama yaptı. Üç dönemle ilgili. Bu hizmet edenleri elinin tersiyle bir kenara atmak mümkün değil. Her birinden faydalanırsınız. Bu insanlar küstürülse siyasi partiler için iyi olmaz. Tabi ki katkısı olacak insanlarımızın değerlendirilmesini siyasi partiler mutlaka yapacak. Benim şahsımla ilgili değerlendirmeyin” dedi.
BİRİKİMLER ANKETE YANSIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusundaki anketlerde kendi isminin sürekli açık ara önde çıktığının hatırlatılması üzerine Başkan Büyükkılıç, “Ben özellikle takip etmiyorum ama benim de kulağıma geliyor böyle değerlendirmeler. Takdir ederseniz kiminin başkanı, doktoru, milletvekili, sivil toplumda arkadaşlarıyım. Bir de insanlarımız bizi kendinden biri olarak görüyor. Çıkacak karar hepimizin başının tacıdır. Önemli olan bu ülkenin huzurudur. Milletimizin huzurudur. Bireysel hale getirmenin bir anlamı yoktur” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Kayseri ziyaretinde Valilik çıkışında Memduh Büyükkılıç ile yaptığı ayaküstü “özel sohbetin” içeriği belli oldu. Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Prof. Şükrü Karatepe Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım beni Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ikna eden isim, Memduh Başkandır” dedi. Bunun üzerine Başkan Büyükkılıç da Erdoğan’a dönerek, “Ben neymişim Sayın Cumhurbaşkanım” deyince, Erdoğan da Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın koluna girerek, “Sen bulunduğun yerin farkında değilsin” karşılığını verdi.
ADAYLIK GÜNDEME GELMEDİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunun gündeme getirilmediğini, üstüne basa basa açıklayarak, “Biz bilinmeyen tanınmayan, birbirini tanımayan insanlar değiliz. Şöyle böyle diyecek konumda değiliz. Memduh Büyükkılıç bir beklenti içinde olmamış ve şuraya aday olayım dememiştir” dedi.
PARTİM İSTERSE ADAY OLURUM
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Torun mu büyüteceksiniz, parti görev verirse devam edecek misiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Tek başıma benim değerlendirmem doğru olmaz. Görev verilirse görevden kimse kaçmaz. Görev verilmezse de niye vermedin ben devam edecektim demek doğru olmaz. Kaygının ve davanın adamıyız. Bulunduğumuz yerde bir kenara çekilme lüksünde değiliz. Görev verildi, verilmedi hesabı yapmadan partimin mensubu olduğumuzu gururla, huzurla söylerim. Bize düşen Cumhurbaşkanımızın başını dik tutmaktır. Mazlum insanların sesi olan liderimizi mahcup etmemektir. Gerisi bizim için hiç önemli değildir”
ÖZHASEKİ KARIŞMAM DEDİ AMA
Kayseri’yi en iyi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin bildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi iyi bilen birisidir Sayın Özhaseki bakanımız. Kendisi karışmayacağım diyor. Ama tabi ki Kayseri’yi bilen tecrübeli yerel bir yönetici olarak fikrini söyleyecektir. Ki kafasında şekillenmiş bir şablon vardır. Benim çıkıp da adayım demem şık olmaz. Yakışık almaz.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ‘Sizi seviyor mu?’ sorusuna da yanıt veren Başkan Büyükkılıç, “Neden sevmesin. Yol arkadaşım. Kardeşim. Dava arkadaşım” dedi.
ÜÇ DÖNEM TECRÜBE DEMEKTİR
Ak Parti Genel Başkanvekilinin “üç dönem görev yapan başkanlar kendiliğinden aday olmadıklarını açıklayarak partiyi rahatlatmalılar” sözünün hatırlatılması üzerine Başkan Büyükkılıç, “Grup başkanvekilimiz açıklama yaptı. Üç dönemle ilgili. Bu hizmet edenleri elinin tersiyle bir kenara atmak mümkün değil. Her birinden faydalanırsınız. Bu insanlar küstürülse siyasi partiler için iyi olmaz. Tabi ki katkısı olacak insanlarımızın değerlendirilmesini siyasi partiler mutlaka yapacak. Benim şahsımla ilgili değerlendirmeyin” dedi.
BİRİKİMLER ANKETE YANSIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusundaki anketlerde kendi isminin sürekli açık ara önde çıktığının hatırlatılması üzerine Başkan Büyükkılıç, “Ben özellikle takip etmiyorum ama benim de kulağıma geliyor böyle değerlendirmeler. Takdir ederseniz kiminin başkanı, doktoru, milletvekili, sivil toplumda arkadaşlarıyım. Bir de insanlarımız bizi kendinden biri olarak görüyor. Çıkacak karar hepimizin başının tacıdır. Önemli olan bu ülkenin huzurudur. Milletimizin huzurudur. Bireysel hale getirmenin bir anlamı yoktur” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy