Bunlar Başta Olduğu Sürece AK Parti Hep İktidar Olur

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Elitaş, iktidarda kalabilmenin sırrını, “İşin sırrı milletin kalbine hitap edebilmekte” diyerek anlatmaya çalıştı. Elitaş, “Cuma günü İl Başkanları Toplantısı’nda Genel Başkan Yardımcımız bana bir not verdi. İnternetten çıkarmış. İzmir’de CHP’nin bulunduğu durum ile ilgili. CHP bir kitapçık yayınlamış. Kitapçıkta diyor ki, ‘Halkla bütünleşin. Onlarla selamlaşın. Selamünaleyküm deyin’ demiş. Rabbimin hikmeti. Nerden nereye” diyerek şu şekilde konuştu:

“Ben bir kanun teklifine imza verdiğim için AK Parti kapatma davasında yasaklılar içinde sayılıyordum. Başörtüsü ile çalışan avukatlarımızın mesleklerini başörtüsü ile icra edebilmesi için. Bunların önündeki engeli kaldırmak için teklif vermiştik. Kapatma davası sırasında bizim ‘Selamünaleyküm’ diyerek ortaya çıkmamız büyük cesaret işiydi. Ama yine Rabbimin hikmeti. Biz o kürsüde on buçuk yıl milletvekiliyim ama şimdi bakıyorum CHP’nin milletvekilleri ayet mealleri ve hadis-i şerif ile bizi ikna etmeye çalışıyor. Hatta ben bakıyorum ve şaşırıyorum. Ben eksik bile konuşuyorum. Şimdi TBMM’de ayet hadis açılımı yapanlar İzmir’de de ‘Selamünaleyküm’ açılımı yapmışlar.

CHP teşkilat mensuplarına ‘Girerken selamünaleyküm, çıkarken Allah’a ısmarladık demeyi unutmayın’ diyor. Bu önemli bir gelişme. Ben CHP temsilcilerinin ayet mealleri ile bazı meseleleri ortaya koymalarına seviniyorum. Biri kutlu doğum haftası ile ilgili konuşmuş. Allah razı olsun. Eğer bu Kılıçdaroğlu CHP’nin Genel Müdürü olmaya devam ederse 2023 değil 2053 yılına kadar iktidar olmaya devam ederiz. Allah uzun ömür versin. Devlet Bahçeli’de MHP Genel Başkanı olmaya devam ederse, Türklerin Anadolu’ya ayak basmasının bininci yıl dönümü olan 2071 yılına kadar AK Parti iktidardır. Allah selamet versin ikisine de.”

Elitaş, “Türkiye önemli bir süreçte. 30 yıldır ülkemizin içini sızlatan, 200 yıldır çözülemeyen hasıraltı edilen, akraba olduğumuz insanlarla ortaya çıkan problemlerin çözülmesi için önemli bir adım attık. Bu ülkede askerin şehit olmasını istemiyoruz. Devlet memurunun korkudan ülkenin belli coğrafyaya gitmemek istemesini istemiyoruz. Zorla adlarının değiştirilerek, ilçelerinin isimlerinin değiştirilmesinin dayatmasına razı olamayız dedik.

2003 29 Ekim’de o zamanın valisi bizi kutlamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı beni çağırdı eşimi çağırmadı. Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı imiş. Ben de Vali Bey’e sordum, eşimin gelmesinde sakınca olup olmadığını. ‘Gelsin eşiniz’ dedi. Ordu Evine geldim. Ergenekon İddianamesi’nde okuyorum. Bir milletvekilinin eşi Ordu evine başörtülü girdiğinden dolayı TSK’nın bütün ilkelerini alt üst etmiş ayaklar altına almış. Paşanın emekli edilmesine karar verilmiş. Ordu Evi komutanı başka yere tayin edilmiş. Yazık. Bu ülkeye vatan topraklarını bekleyecek, sınırında nöbet tutacak 4 tane aslan gibi yavru bağışlamış ama o ananın TSK bünyesindeki bir binaya girmesine engel oluyorlar. Allah aşkına ben mi tehlikeliyim eşim mi tehlikeli? Ben her yerde konuşuyorum o garibim konuşmuyor.

İnşallah önümüzdeki süreçte, kardeşlik sürecinde bu çektiğimiz günleri hatırlayarak başkalarının bu şekilde olmasına müsaade etmemeliyiz. Artık bunları aşmamız lazım. 21. Yüzyılın dünyasında Türkiye’de şekilcilikten kurtulmamız lazım. Bu çözüm sürecinde Kayseri’ye gelen akil insanlarla ilgili tahrik edilmiş kardeşlerimiz.”