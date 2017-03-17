AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor, konuşma baştan aşağı ofsayt. Bir tane doğru bir şey yok. Ama öyle bir laf etti ki inanın çok üzüldüm. Şöyle diyor; 'böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın.' Haşa. Peygambere saygısızlık ne haddine. Bunların, bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Ağzından çıkanı bunların kulakları duymuyor." dedi.

CHP'nin kampanya şarkısına ilişkin Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir şarkı yapmışlar, 'inşallah, maşallah, Allah Allah' lafızlarıyla doldurmuşlar. Bolca istismar... Bir yandan kutsalları istismar edip diğer yandan Peygamber'e saygısızlık yapacaksın. Buradan sesleniyorum; Hazreti Peygamberimizi ağzınıza almayın, saygısızlığı bırakın. Milletin seçtiğini bunlar hiçbir zaman hazmedemediler. Milletin değerlerini bir türlü içlerine sindiremediler."