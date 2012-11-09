Burhan Kuzu'ya silah gösteren vekil kim?

Kuzu'nun anlattığına göre zaman zaman gergin anlar hatta kavgalar yaşanan Komisyon'da bir milletvekili kendisine silah göstermiş. Burhan Kuzu da bu olay karşısında silah gösteren vekile "Hadi sık, sık da görelim" demiş.



MİLLETVEKİLİ BANA SİLAHINI GÖSTERDİ



"Anayasa Komisyonu'ndaki çalışmalarda işleyiş önergeler ile sekteye uğratılmak istendi. Meslektaşım olan Oya Araslı beni yumrukladı. Bir başka milletvekili de geldi bana ceketinin içinden silah gösterdi. 'Hadi sık' dedim. Muhalefet çıksın bizi konuşturmadı desin 'Allah çarpar onu"

