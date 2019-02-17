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Büyükkılıç: “Dert ortağımız”

AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın, Bahçelievler Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açtı. Açılış programına katılan Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Yalçın'dan övgü ile bahsederek, "Kayserimize yıllarca hizmet eden, Kayserimizin yüzünü ak eden, belediye başkanlarımızın adeta dert ortağı, vatandaşlarımızın hizmetkarı Mustafa kardeşim. Senin yerin bizim yanımızda ayrıdır" dedi.

Büyükkılıç: “Dert ortağımız”

Bahçelievler Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosu açılışına, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçe başkanları ile bazı partililer ve vatandaşlar katıldı.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN DERT ORTAĞI'
Mustafa Yalçın için Belediye başkanlarının dert ortağı benzetmesi yapan Memduh Büyükkılıç, "Kayserimize yıllarca hizmet eden, Kayserimizin yüzünü ak eden, belediye başkanlarımızın adeta dert ortağı, vatandaşlarımızın hizmetkarı Mustafa kardeşim. Senin yerin bizim yanımızda ayrıdır. Şimdi ben Talas’ın damadıyım desem Talaslılar herhalde buna hayır demez. Bu yüzden bu zamana kadar Talas’ımıza hizmet eden belediye başkanlarımıza minnet duyuyorum. Talas’ımız hemen şehrimizin yanı başında olduğu için, tabi bir metropol ilçe ama bizim için adeta şehir merkezi gibi. Cumhur ittifakımızla birlikte bu güne kadar parti ayrımı gözetmeden bizlere destek verenlerin gönlümüzde yeri ayrıdır. Kayserimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle önemli bir noktaya geldi. Marka şehri olan Kayserimizi markalar şehri haline getirmek için gayret edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'YÜZLERİNİ KARA ÇIKARMAYACAĞIZ'
AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın ise, "31 Mart seçimlerinde Talas Belediye Başkan Adayı olarak beni taltif edenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağız" dedi.

'SEÇİMİN ADINI BELEDİYE BAŞKANLARI SEÇİMİ OLARAK KOYMAMAK GEREK'
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ise "Talas’tan bu sefer Mustafa Yalçın başkanımızı, yalnızca Büyükşehir Belediyemize de Memduh Büyükkılıç başkanımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda her seçim döneminde Türkiye’nin iradesinin test edildiği bir 31 Mart seçimini yaşayacağız” ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de burada yaptığı konuşmada, "Mustafa Yalçın kardeşimiz rüştünü ispat etmiştir. Yıllarca genel sekreterlik yaptı. Kayseri’nin marka şehir olmasında büyük emekleri var. Van’da görev yaptığı üç yıl içerisinde de Van’ın adeta çehresini değiştirdi" dedi.
 
 

Kurumsal

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