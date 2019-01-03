Büyükkılıç, "Kayseri partiler üstü bir konu"

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi Kayseri il başkanlıklarını ziyaret ederek yönetim ve parti üyeleri ile sohbet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ partiler arası dayanışma birliktelik ve dostluğun topluma aynen yansıdığını kaydetti.







24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de tüm partilerin kent birliği ve estetiğine özen göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, dostluk ve beraberlik havası içinde geçmesini dileyen Başkan Büyükkılıç “ Cenabı Allah inşallah şehrimizin ve ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmasın. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza tarihimize sahip çıkacak duygu düşünce ve uygulamalarda bizi buluştursun diye dua ve temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.





