"BÜYÜYEN TÜRKİYE’YE DARALAN ANAYASA YAKIŞMIYOR"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Temsilciliği ve Erciyes Üniversitesi Yeniler Kulübü’nün iş birliği ile “Yeni Türkiye’nin Enerji Projeleri ve Büyüyen Türkiye Ekonomisi” başlığı altında program düzenlendi.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonundaki programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, AK Parti Kayseri milletvekili Sami Dedeoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden, ERÜ Rektörü Muhammet Güven, TÜGVA Vakfı yetkilileri ile öğrenciler katıldı. Programa katılacağı günler öncesinden duyurulan Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise mazereti sebebiyle bulunamadı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız konuşmasında anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak olan referanduma değinerek; "Büyüyen Türkiye'nin daralan ve büzülen, kendi halinde kalan bir anayasası olmaz" dedi.Yıldız, “16 Nisan’da seçme ve seçilme haklarıyla beraber gireceğimiz bu referandum, yalnızca bir seçim olmayacak ve yalnızca bir partinin tercihi şeklinde olmayacak. Bu tarz anayasa değişiklikleri en son 1982 yılında yapılmıştı. Her 30-35 yılda ancak bir yapılabiliyor. O da, o denli bir gücü bir yere yoğunlaştırabilirseniz. O yüzden burada tercihlere ve Türkiye’nin gelişimine sınır koyacak değerler ile ilerlemesini sağlayacak yapı arasında bir tercih yapılacak. Gençlere bu Türkiye’yi daha doğru bir şekilde bırakıp daha ileriye götürebilmeniz lazım.” dedi.Ülke olarak kitap okuma alışkanlığımızın çok düşük seviyelerde olduğuna dikkat çeken Taner Yıldız, öğrencilere seslenerek; “Dünyada Japonlar kadar kitap okuyan başka bir ülke yok. Okuma alışkanlığı olmayan toplumlar maalesef geri kalmışlığa mahkum olurlar. Bu yüzden televizyon izlemek gibi, beyin açısından son derece ucuz bir faaliyet yerine mutlaka zihnimizi, hayalimizi tırmalayan, bir takım aktivitelerle beraber hayatımızı şekillendirebileceğimiz kitap okuma dünyasına girmemiz lazım” diye konuştu.15 Temmuz’u bir milat olarak kabul ettiklerini belirten Yıldız, “Dünyanın gayri safi yurtdışı hasılası 77 trilyon dolardır. Birçok açıdan baktığımızda Türkiye ekonomik büyüklük, nüfus, enerji üretimi, tüketimi ve ulaşım gibi birçok sektörden baktığımızda dünyanın yüzde 1’idir ama özgül ağırlığının yüzde 1’den daha fazla olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz ise TÜGVA’nın dünya üzerinde iyi güzel ne varsa onu savunan, her zaman haklının ve adaletin yanında duran yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu belirterek; “Müslümanların olduğu her yer bizim kardeşimizdir. Kültür ve sanatın farkında olan bir gençlik için her 6 saniyede 1 çocuğun açlıktan öldüğü, her gece yaklaşık 1 milyar insanın aç yattığı bir dünyada iyiliğin hakim olması, ahlaklı nesiller yetiştirmek, yeni bir dünya düzeni kurabilmek için, kısacası yeni bir soluk yeni bir ruh, yeni bir hamle için Türkiye’nin dört bir yanında ve Kayseri’de çalışmalarımız devam ediyor. Bu ülkenin gençleri olarak sahip olduğumuz enerjiyi ülkemizin kalkınması için kullanmaya hazırız.” diye konuştu.Düzenlenen program öğrencilerin Yıldız’a yönelttiği sorularla son buldu.