Çankırılılardan Kayseri'ye Övgü

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Başkan Özhaseki'ye güzel ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek "Kayseri, öteden beri sadece ülkemizde değil dünya çapında kendisini ispatlamış önemli şehirlerimizden bir tanesi. Özellikle son dönemde yerel yönetimdeki başarılar itibariyle de çok öne çıkan bir ilimiz. Bunda zatıalinizin çok büyük payı var" dedi.



Artık şehirlerin birbirleri ile yarış halinde olduklarını söyleyen Dinç, bilgi, beceri ve deneyim paylaşımında bulunmak için Kayseri'yi ziyaret ettiklerini belirtti.



Kayseri'nin bir marka şehir olduğuna vurgu yapan Dinç, bu ziyaretin kendileri açısından çok faydalı geçeceğine inandığını belirterek "Bu markadan ne kadar çok istifade edebilirsek bizim için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Çankırı hakkında da bilgiler veren Dinç, konuşmasının sonunda Başkan Özhaseki'yi şehirlerine davet etti.





"ZAMANIN RUHUNU YAKALAMAK GEREK"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özhaseki ise Türkiye'nin bazı şehirlerinin bulunduğu coğrafi ve siyasi konum itibariyle avantajlı olduğunu belirterek "Ancak bazı kentler de özel bir takım projelerle, formüllerle ayakta kalır ve kendine avantaj oluşturur. Kayseri de kendine avantaj sağlayan işte bu şehirlerden biridir" dedi.



Zamanın ruhunu yakalamanın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Özhaseki, "Anadolu şehirlerinin temsilcileri olarak bize çok çalışmak gibi, şehri geleceğe taşımak gibi bir vazife düşüyor. Kendi içimizde uyum sağlamak ve bu uyumu bir hedefe doğru götürmemiz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak şehirlerimiz küçülüyor. Her alanda çok hızlı bir değişim var. Bu değişime herkes ayak uydurmak zorunda, bu değişimi herkes doğru algılamak zorunda. Eğer değişimi doğru algılar ve zamanında tedbir alırsak ayakta kalıyoruz, ileriye doğru gidiyoruz" diye konuştu.



Belediye başkanlarının şehri ileriye götürecek projeler üretmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Özhaseki, önemli olanın hoş bir seda bırakarak insanların duasını almak olduğunu ifade etti.



Belediye başkanı seçildiği yıllarda şehrin altyapı ve üstyapı konusunda çok yetersiz olduğunu hatırlatan Başkan Özhaseki, gösterilen gayret ve çaba neticesinde Kayseri'nin bugün model şehir konumuna geldiğini söyledi.



Şehrin altyapı ve üstyapı sorunun olmadığını ve ulaşımda büyük bir dönüşüm yaşandığını anlatan Başkan Özhaseki, "Artık şehri ayağa kaldıracak büyük projelerin zamanı geldi. Bu projeler sayesinde Kayseri, çevresindeki illerin başkenti, ticaret merkezi ve cazibe merkezi oldu" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki, konuk belediye başkanına Osmanlı motifleri ile süslenmiş sürahi, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, ise Başkan Özhaseki'ye ve eşi Neşe Özhaseki'ye çeşitli hediyeler ve Çankırı Tanıtım Kitabı armağan etti.

