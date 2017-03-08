Çavuşoğlu Almanya'nın yasağını böyle deldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç toplantının iptal edildiğini hatırlatarak Almanya'nın sistematik bir engelleme yaptığını söyledi. Yapılan baskının dostluğa sığmadığını belirten Çavuşoğlu, "Böyle yasaklarla bizi kimse sindiremez, korkutamaz" diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu'nun rezidasında konuşma yaptı. Türkiye'den selam getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, daha büyük mekanda buluşmak istediklerini; ancak bunun sorumlusunun toplantıları engelleyenler olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya'nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz. Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya'daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü? Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın engellemeleri nedeniyle salonda değil bu kez balkondan konuştu. Çavuşoğlu için Türk konsolosluğunun balkonuna kürsü kurulurken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"EVET DİYENLERE BASKI VAR"

Almanya'nın seçimlere ve referanduma karışmaması gerekir. Bugün bakıyoruz referandumda "evet" diyenler engelleniyor, "hayır" diyenlere yardımcı olunuyor. Bir başka ülkenin referandumuna karışmak demokratik de değildir doğru da değildir. Almanya dost olmak isterse dost oluruz. Almanya eğer bize negatif bakarsa biz de öyle bakarız. Neden bakmayalım neden ezik duralım."





(internet haber)