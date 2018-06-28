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ÇELİK'TEN MANİDAR AÇIKLAMA

Başkan Çelik Kayseri’de Ak Parti’nin aldığı seçim sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu “ŞAPKAMI KOYSAM SEÇİLİR DÖNEMİ BİTTİ “

ÇELİK'TEN MANİDAR AÇIKLAMA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra yaptığı değerlendirmede, “Artık eskisi gibi öyle, şapkamı  koysam seçilir  dönemi bitti, Kayserili çok gerçekçi şekilde gereğini yapıyor “dedi.
Başkan Mustafa Çelik, yerel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda da, “ bizim öyle ortaya atalınca  olmuyor, öyle yapanların durumu ortada. Bakalım zaman herşeyin hayırlısını gösterir “ diye konuştu.

 
 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni  İlter Sağırsoy’u arayarak yeni görevinden dolayı kutladı. Görüşmede seçimleri değerlendiren Başkan Mustafa Çelik, ”Artık eskisi gibi değil, vatandaş herşeyi görüyor , duyuyor ve biliyor. Eskisi gibi şapkamı gönderirim seçilir, şapkamı koysam seçilir dönemleri bitti.Hele ki Kayseri  seçmeni çok realist, gerçekçi değerlendirmeler yapıyor, bu seçimde de zaten Kayserili gereğini yaptı.” dedi.          “Kayseri gereğini yaptı” sözlerinin çok manidar olduğunu ve analitik bir değerlendirmeyi  içerdiğini hatırlatan  gazeteci İlter Sağırsoy’a, Başkan Mustafa Çelik, “ Bak yakalamışsın işte manasını “ diye karşılık verdi.
ÇELİK TEKRAR ADAY MI  ?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mart 2019’da yapılacak olan  Yerel Genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusundaki bir soruya da “ siz soracaksınız tabi ki gazeteci olarak bizler de  yanıt vereceğiz. Lakin bizde öyle ortaya atılınca aday olunmuyor. Öyle yapanların durumları ortada. Partili büyüklerimiz ve yöneticilerimizin takdiridir  ve zaman herşeyin hayırlısını gösterir inşallah. Biz durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu hizmetlerimizle ilgili olarak da, inşallah çok olumlu  tepkiler alıyoruz, yani biz çalışmaya işimizi yapmaya devam ediyoruz:” dedi.


Özel Haber : İlter SAĞIRSOY
 
 
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