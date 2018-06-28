ÇELİK'TEN MANİDAR AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy’u arayarak yeni görevinden dolayı kutladı. Görüşmede seçimleri değerlendiren Başkan Mustafa Çelik, ”Artık eskisi gibi değil, vatandaş herşeyi görüyor , duyuyor ve biliyor. Eskisi gibi şapkamı gönderirim seçilir, şapkamı koysam seçilir dönemleri bitti.Hele ki Kayseri seçmeni çok realist, gerçekçi değerlendirmeler yapıyor, bu seçimde de zaten Kayserili gereğini yaptı.” dedi. “Kayseri gereğini yaptı” sözlerinin çok manidar olduğunu ve analitik bir değerlendirmeyi içerdiğini hatırlatan gazeteci İlter Sağırsoy’a, Başkan Mustafa Çelik, “ Bak yakalamışsın işte manasını “ diye karşılık verdi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusundaki bir soruya da “ siz soracaksınız tabi ki gazeteci olarak bizler de yanıt vereceğiz. Lakin bizde öyle ortaya atılınca aday olunmuyor. Öyle yapanların durumları ortada. Partili büyüklerimiz ve yöneticilerimizin takdiridir ve zaman herşeyin hayırlısını gösterir inşallah. Biz durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu hizmetlerimizle ilgili olarak da, inşallah çok olumlu tepkiler alıyoruz, yani biz çalışmaya işimizi yapmaya devam ediyoruz:” dedi.