Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP 2008’DE BİTMİŞ!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi web sitesinde yer alan ‘CHP Tarihi’ kısmında 2008 yılından sonraki herhangi bir gelişmenin girilmediği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer almadığı görülüyor. Bu durum ‘CHP 2008’de bitmiş!’ yorumlarını beraberinde getiriyor.

CHP 2008’DE BİTMİŞ!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, resmi web sitesi aracılığıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin programlarını, ziyaretlerini ve duyurularını paylaşarak partilileri bilgilendirme işlevi görüyor. Parti hakkında birçok bilginin yer aldığı web sitesinde CHP tarihi bölümünün eksik hali ise dikkat çekiyor. Giriş ve kısa özet ile başlayan tarih bölümü, Cumhurbaşkanlığı Krizi ve 22 Temmuz 2007 Seçimleri başlığı ile sona eriyor. 

CHP’nin kuruluş aşaması ve tarihsel süreçte yaşanan önemli olaylarda partinin sergilediği duruş ve anlayışın derlendiği bölümün son kısmında, “22 Temmuz 2007’de yenilenen seçimlerde CHP yüzde 20,9 oy alarak Ana-muhalefet partisi konumuyla parlamentoda çalışmalarını sürdürmektedir. 2008 yılının Aralığında program ve tüzüğünü yenileyen CHP, laik Demokratik Cumhuriyetin, insan hak ve özgürlüklerinin, Türkiye’nin çıkarlarının savunucu olarak mücadelesini sürdürmektedir.

Son Yerel Seçimler de, CHP’nin eskiden olduğu gibi günümüzde de Türkiye’nin en önemli sosyal demokrat kitle partisi olduğunu göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de CHP, laik, demokratik ve modern Türkiye’nin sarsılmaz destekleyicisi ve koruyucusu parti olma niteliğini kararlılıkla sürdürmektedir.” ifadeleri yer alıyor. 

Görüldüğü gibi web sitesinin “CHP tarihi” bölümünde 2008 sonrası gelişmelerinin güncellenmediği anlaşılıyor. Bu bölümde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer almadığı görülüyor.

Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
Chp TarihiWeb SitesiCHP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.