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CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi planlayan Saadet Partisi ile CHP, Meral Akşener'i ikna edemeyince yeni planlar yapmaya başladı.

Erdoğan karşısında aldığı seçim yenilgilerinin arasına bir yenisini daha eklemek istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı AK Parti hükümetlerinde birçok kez görev alan Ali Babacan'a çevirdi.

KILIÇDAROĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ
Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar gündeme getirdi.

Yaşar yazısında, CHP ile Ali Babacan arasında adaylık için ilk görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim.. İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı.." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, aday profilini tanımlarken ekonomiyle arası iyi olan birini aday göstereceklerini söylemişti.

Ekonmist Ali Babacan da bu tanımlamaya uyan isimler arasında...

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