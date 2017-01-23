Fikirtepe ve Sur’da yürütülen projeleri Yeni Akit’e anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, anayasa değişikliğine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. CHP’nin kendini millete sevdirmesi için samimi ve dürüst olması gerektiğini belirten Özhaseki, “CHP’nin milletin yararına hiçbir şeye ‘evet’ dediğini görmedim. Köprülere, barajlara ve enerji santrallerine karşı olan CHP bu defa da anayasa değişikliğine karşı” dedi.

“SUR’U KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yılı gibi geçti. Özellikle Sur başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’ya seferler yaptınız. Vatandaşın kaygıları vardı. Bu çalışmalara ilişkin neler söylersiniz?

Terörün yoğun yaşandığı yerlerde bütün vatandaşların isteği oradaki güvenliğin kalıcı olarak tesis edilmesiydi. Öte yandan çatışmaların yaşandığı yerlerde esnaf işini yapamadı, tüccar malını satamadı, birçok insanın evi yıkıldı. Vatandaşlar bütün bu zararlarının tazminini istiyorlar. Bu ikisini yan yana götürmek lazım. Benim yapmaya çalıştığım yaraların sarılmasını gerçekleştirmek. Sur, içerisinde bin 260 civarında tarihi eseri barındıran özel bir yer. Binlerce yıldır yaşayan kadim bir medeniyetin son temsilcisi gibi görünen bir bölgeden bahsediyoruz. Orada bir taraftan tarihi eserleri restore edeceğiz, bir taraftan imar planını uygulayacağız. O çatışma yaşanan bölgelerde, gecekondu yapıların yıkıldığı ortamda tarihi özelliklerine dikkat ederek Sur’u yeniden inşa etmeye çalışacağız. Orada işler başladı. Su, kanal gibi yeraltı çalışmalarını yapıyoruz. Yer üzerinde ise ticaretin devamını sağlamak için sokak sağlıklaştırma projesi var. Hz. Süleyman Camii çevresi ve Surlar dibinde başlayan 500 dönüme yakın alanda yeşil alan çalışması var. Bir taraftan Diyarbakır evlerini restore etmeye çalıştığımız yerler. Bütün bu çalışmalar hızla devam ediyor. Sur’u kısa süre içerisinde ihya edip ayağa kaldıracağız.

“CHP ANAYASA ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPIYOR”

Anayasa değişikliği Meclis’ten geçti. Referandum nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Referandumdan nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsunuz. O zamana kadar ki süreçte nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Yıllardır konuşulan anayasa meselesi artık ete kemiğe büründü. CHP sözcülerinin işi aceleye gitmek istediğimizi ima eden sözlerine bakmayın. “Şimdi sırası mı” dedikleri şeyi 10 senedir tartışıyoruz. Biraz daha durunca ne olacak? Kendileri hakikaten yola geleceklerse, oturup makul seviyede anayasayı konuşabileceksek bir sene daha bekleyelim. Hükümet buna razı ama bir sene sonra yine aynı lafları söyleyecekler. Şimdiye kadar CHP’nin hiçbir olumlu görüşe “evet” dediğini görmedim. Köprülere, enerji santrallerine, raylı sistemlere, tünellere velhasıl her şeye karşılar. Şimdi anayasaya da karşı çıkıyorlar. CHP, herşeye karşı çıkıyor. Anayasa meselesi rejim meselesi değil, sistem meselesidir.



Yeni Akit