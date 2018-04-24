CHP, anti demokrasiye neşter vurdu

"Şimdi burada CHP, anti demokrasiye karşı neşter vurdu" diyen, İyi Partili Halaçoğlu, "CHP’li arkadaşlarımız demokrasi adına partilerinden istifa ettiler ve İyi Parti'nin Meclis’te gurup kurmasını garantiledi. Şu anda İyi Parti’nin seçime girmemesi gibi bir şey olamaz” dedi.

Konuyla ilgili ayrıca sosyal paylaşım sitesinden de açıklama yapan Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” ifadelerini kullandı.

Elitaş’a gönderme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, İyi Parti’nin bir sonraki seçimlere hazırlanması yönünde yaptığı açıklamayı hatırlatan Halaçoğlu, “El mi yaman, bey mi yaman herkes anlasın. Elitaş’a, Bahçeli’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurulur. Şimdi hereksin uykusu kaçacak” diye konuştu.

Halaçoğlu, Genel Başkan Akşener’i 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday göstereceklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“YSK’nin ne yapacağı belli değildi"

"Yargıtay cuma günü akşamüzeri seçime katılabileceğimize dair resmi belgeyi gönderdi. Buna rağmen YSK, cumartesi günü yaptığı gayri resmi oylamada bir üye yoktu ve oylamayı pazartesi gününe aldılar. Buradan ne çıkacağı da belli değil. Oyun oynuyorlar.

Seçim tarihini 24 Haziran’a alınmasının sebebinin de İyi Parti olduğunu dünya alem biliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin beyanatlarına bakın, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın beyanatlarına bakın, bir daha sefere diyerek kulakları ağızlarına varıyordu. Karşılarındaki aptal mı? Mademki bizden korkuyorlardı, o zaman seçime girme mecburiyetimiz vardı. Şimdi, CHP burada demokrasizleşmeye neşter vurduğu açık. CHP’li arkadaşlarımız bu demokrasi adına partilerinden istifa ettiler ve bizim gurubumuzu garantilediler.

Şu anda İYİ Partinin seçime girmemesi diye bir şey söz konusu değil. Ama biz yine de 100 bin imza ile genel başkanımız Meral Akşener’i Cumhurbaşkanlığına aday göstereceğiz.

Bizim seçime girmemizi Yargıtay gibi bir yüce mahkeme kabul emesine rağmen, YSK hala direniyor. Bu ne demektir, iktidarla birlikte hareket eden bir seçim kurulu demektir. Bu seçim kurulunun yarın ne yapacağını kestirmemiz mümkün mü? Çünkü bunu, kanunsuzluğu, Anayasa oylamasında gösterdiler. Yeni bir kanunsuzluk yaptıkları takdirde kim engel olacak kimse. O nedenle bu işin garantisi buydu.

Son anda olan bir şey. Yani YSK’nin böyle yapması üzerine, demokrasi adına yapıldı. Seçime katılması için riske etmeden iyi bir çözüm bu. El mi yaman, bey mi yayan herkes anlasın. AKP’li Elitaş’a, Bahçeliye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurulur. Şimdi herkesin uykusu kaçacak." (T24)

