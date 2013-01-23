CHP İl Başkanı Sadık Atila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 16.00'da Boyteks fabrikasını ziyaret edeceğini, 17.00'da ise Kayseri Sanayi Odasında olacağını bildirdi. Atila, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İş Dünyası Diyalog ve Dayanışma Birimi İş Dünyası ile buluşma programına katılacağını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kayseri'ye Geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak Perşembe günü Kayseri’ye geliyor.
23 Ocak 2013 Çarşamba 11:13
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