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CHP Genel Başkanı Kayseri'ye Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak Perşembe günü Kayseri’ye geliyor.

CHP Genel Başkanı Kayseri'ye Geliyor
CHP İl Başkanı Sadık Atila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 16.00'da Boyteks fabrikasını ziyaret edeceğini, 17.00'da ise Kayseri Sanayi Odasında olacağını bildirdi. Atila, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İş Dünyası Diyalog ve Dayanışma Birimi İş Dünyası ile buluşma programına katılacağını bildirdi.
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