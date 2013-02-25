CHP İl Başkanı İlçeleri Geziyor

İl Başkanı Sadık Atila'nın ziyaretlerine, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da katıldı. CHP’li heyet ilçelerde semt pazarlarını ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinlerken hükümetin çalışmalarını eleştiren CHP İl Başkanı Sadık Atila, ilçelerin gelir kaynaklarının tarıma dayalı olduğunu, dünyadaki en pahalı mazotu Türkiye’nin kullandığı söyledi. Bir emekli vatandaşın aldığı maaştan şikayetci olması üzerine Atila, “Yunanistan iflas etti emeklisi 4 bin 500 TL alıyor. Bizim emeklimiz ise 700 TL alıyor. Sorunları aşmak için bir bütün olmalıyız. Esnaf borçlu, Kayseri sanayisi borçlu, çiftçilerimiz mağdur durumda ve mazot alamıyorlar. Bu kadar sıkıntımız varken AKP hükümeti Türkiye’yi toz pembe göstermeye devam ediyor” dedi.

CHP İl Başkanı Sadık Atila, çiftçilerin su sıkıntısından haberdar olduğunu belirterek, “Çiftçinin su sıkıntısının olması işlerini daha da zor hale getiriyor. Su kuyularına sayaç takılarak para alınacak. Bu yasa mecliste onaylanmak üzeredir. Sizler ne olursa olsun dik durmalısınız. Kimleri nasıl desteklediğinizin farkında olmalısınız” şeklinde konuştu.