CHP İl Başkanlığı’ndan İsrail’e tepki Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlenerek, Filistinlileri öldüren İsrail’e tepki gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından sokaklara dökülen Filistinlileri katleden İsrail’e tepki göstermek için partililer cumhuriyet meydanında toplandı. Burada açıklamalarda bulunan CHP İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözbaşı tarafından yapılan açıklamada, Filistin’de yaşanan olayların bir katliam, insanlık dramı olduğunu ifade ederek; “Binlerce masum Filistinlilerin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en büyük sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorununun çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD, büyükelçilik binasını İsrail’in 70. Kuruluş yıl dönümünde Kudüs’te açmış olması büyük bir provakasyondur. ABD’yi bu yanlış politikasını terk etmeye İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egmeen Filistin Devletiyle İsrail’in güvenlikli sınırlar içerisinde yan yana barış içerisinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz. ABD ve İsrail’in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

Partililer açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.