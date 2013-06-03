Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP Kayseri İl Başkanı, Suçu Poliste Buldu

CHP İl Başkanı Sadık Atila, Gezi Parkı eyleminin bir halk hareketi olduğunu ifade ederek, yapılan sert müdahaleyi kınadıklarını söyledi.

CHP Kayseri İl Başkanı, Suçu Poliste Buldu
CHP İl Başkanı Sadık Atila, “Birilerinin dediği gibi bu hareket üç beş çapulcunun işi değildir. Bunu hala anlamamışlardır” dedi.
Atila, “Halk şunu göstermiştir, halka rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Demokrasi anlayışındaki yanlışlıkla hareket ediliyor. Demokrasi, azınlığın hakkının savunulması ile değer kazanır. Göstericilere yapılan orantısız gücü kınıyoruz. Hukuk devleti olmanın gereği olarak mahkemenin verdiği kararlar uygulanmalı. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı derhal uygulanmalıdır” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
memed 5 yıl önce

beni gecenin 1:30 unda ayağa kaldırıp sokaklarda velvele yapan sizlerin hukukunun adı ne...??

Cevapla
Beğenmedim! (0)