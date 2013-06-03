CHP Kayseri İl Başkanı, Suçu Poliste Buldu

CHP İl Başkanı Sadık Atila, “Birilerinin dediği gibi bu hareket üç beş çapulcunun işi değildir. Bunu hala anlamamışlardır” dedi.

Atila, “Halk şunu göstermiştir, halka rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Demokrasi anlayışındaki yanlışlıkla hareket ediliyor. Demokrasi, azınlığın hakkının savunulması ile değer kazanır. Göstericilere yapılan orantısız gücü kınıyoruz. Hukuk devleti olmanın gereği olarak mahkemenin verdiği kararlar uygulanmalı. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı derhal uygulanmalıdır” diye konuştu.