CHP Kayseri İl Başkanlığına Aday Çıktı

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasıyla adaylığı açıklayan Nakipoğlu, bugüne kadar yapılan yanlışların ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapacağına vurgu yaptı. Nakipoğlu, “CHP Türkiye’nin olmazsa olmaz siyasal kurumlarından birisidir. Şimdi bugün Türkiye’de uygulanan rejim demokrasi değil tam bir faşizimdir. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir saklanma politikası yürütülüyor. Türkiye’de bu ekonomik gidişatı çok başarılı götürdüğünü söylüyor” dedi.

“BUGÜN DOĞAN BİR ÇOCUK 14 BİN TL BORÇLU DOĞUYOR”

2002 yılından bu yana Türkiye’nin, ilerleme kaydetmek yerine daha büyük sorunlar yaşamaya başladığını kaydeden Nakipoğlu, “2002’de aldıklarında 3 bin 400 lira borçlu doğan bir çocuk bugün 14 bin lira borçlu doğuyor. Bu ölçüler Türkiye’nin nereye geldiğinin bir göstergesidir.

2002’de görevi devraldıklarında terör neredeydi bugün ne haldeyiz. Türkiye’nin bir tarafı kardeşlik projesiyle bölünmüştür. CHP tarafından bu politikayı çözecek projeler hazırlanmış ama o zaman dışlanmışızdır. Bu durum Türkiye’yi bölmekten başka sonuca götürmüyor. Kardeşliği kimsenin reddetme şansı yoktur. CHP, kurduğu devletinden hukuk devletinde insana insan olarak bakar. Soyu sopu nereden gelmiş asla ilgilenmez. Aynı duygularla CHP’ye 10 yıl aradan sonra talibim” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 50 DEĞİL YÜZDE 49,8 ORANINDALAR, BU ÇOK BÜYÜK BİR FARK”

“CHP köklü insanların olduğu bir partidir ve her Türk insanına ihtiyaç duyar” diyen Nakipoğlu, “Kimseyi öteleme hakkımız yoktur. Siyasette dargınlık olmaz. Herkesle diyalog içinde olup iyi geçineceğim. CHP müteahhidi varsa ve bu devletin payları dağıtılıyorsa herkes payını eşit şekilde alacak. Bu aralar AKP iktidarı ‘biz yüzde 50’yi aldık istediğimizi yaparı’ diyorlar. Bu bir kere yüzde 50 değil bu net bir şekilde anlayalım. Bu oran yüzde 49,8. Biz eğitimciler biliriz ki 0,1 puana bin kişi sığar siyasette ise 0,1 puana 1 milyon kişi sığar. Baktığımızda AKP Türkiye’de çoğunluğun partisi değil. Bunların bir kısmı mecliste bir kısmı dışarıdadır. Herkes haddini bilmek zorundadır. Bir kişinin bile özgürlüğü korunmak zorundadır, CHP buna inanır. Bu anlayışla CHP’de olan boşluğu doldurmak amacıyla kendi adıma talibim. Bakın sağımda solumda kimse yok. Çünkü CHP, üyesi, delegesi olan bir parti. Halkın her kesiminden ,insan benim yanımda ben bu duygularla CHP’ye aday oldum. Ben hayatım boyunca kendime yakışan bir şekilde yaşadım. Bir şeyi unutmayınız nasip olursa herkesle diyalogumu sürdüreceğim. Çünkü benim partimin işe ihtiyacı var, benim partimin sıkıntısı var” şeklinde konuştu.

“İTELENMİŞLİKTEN BIKTIK, HER YERDE OLMAK ZORUNDAYIZ”

Nakipoğlu, geri planda kalmaktan bıktıklarını dile getirerek, “İtelenmişlikten bıktık usandık her yerde olmak zorundayız. Geçmiş dönemde sadece sol siyaset yapan sendikların değil tam tersi sendikalarında toplantılarına gittim. Doğru olan budur. Kimse falan partili diye doğmuyor. Talebinize göre şekilleniyor. Eğer siz partinizi ve ideolojinizi iyi anlatırsanız size gönül veren insanların kitlesi çoğalıyor. Aksi halde aldatanların kucağına düşüyor. Aynı zamanda CHP’nin utanılacak bir geçmişi yoktur, altı okumuzla gurur duyuyoruz” dedi.

“AKP TÜRKİYE’Yİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Türkiye’nin çok zor bir dönemde olduğunu belirten Nakipoğlu, “Türkiye şu anda cambaz gibi ipin üzerinde yürüyor, bu ipte keskin bıçak. Türkiye’de hiçbir siyaset o ipin üzerinde yürüyemez. Ne yazık ki AKP, sol elini cebine koyarak o ipin üzerinde yürüyor. Sadece kendisinin düşmesi çok önemli değil ama Türkiye’yi düşürmeye çalışıyor ve ne yazık ki böyle olursa yeni bir kurtuluş savaşına gerek kalabilir. Komşulara bile sıfır politikayla hareket edenler çevresinde ateşten bir çember oluşturmuştur. Şimdi siz birilerini uyutmazsanız Hatay’da Suriye’de onlarda sizi uyutmaz bunun için kimsenin iç işlerine karışmamız lazım. Sevgi barış kardeşlik sloganımız budur. Ben CHP’nin önümüzdeki kongresinde adayım” ifadelerini kullandı.