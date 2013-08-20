CHP Kayseri İl Başkanlığına Bir Aday Daha Çıktı

Ayan, CHP İl Başkanlığında, birçok üye ve CHP’lilerin katılımıyla yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde yapmak istediği planları hakkında bilgiler verdi. Kendinden önce göreve gelen başkanları yad ederek sözlerine başlayan Mustafa Ayan, “Mustafa Kulkuloğlu, Ömer Yılmaz, Hayrettin İstanbullu olmak üzere devrim şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Bu göreve sahip olmak, bu göreve gelmek herkesin harcı değil. Herkes haddini bilmeli. Çok yüce çok büyük bir görev. Halk adına halklar adına yapılması gereken yüce bir görev” dedi.

''CHP, Türkiye’nin değil dünyanın en büyük kurumudur” diyen Ayan, “Yurdumuzun içindeki kargaşa, kardeş kavgası, yurdumuzun dışındaki Müslüman kardeşlerimizin birbirini kırması, öldürmesi yapılacak politikaların önemini bir kez daha öne çıkarıyor. CHP, Anadolu’da yaşayan tüm halkların partisidir. Özgürlük mücadelesi veren, insanca yaşam mücadelesi veren tüm yurttaşlarımızın partisidir. CHP, orta doğudaki ezilmiş halklarında partisidir” ifadelerini kullandı.

“DIŞARDAKİ KAVGAYI YANDAŞ OLMADAN DURDURACAĞIZ”

CHP olarak hedeflerinin sadece ülke içinde değil ülke sınırları dışına da çıkacağını belirten Ayan, “İktidara geldiğimiz zaman hedefimiz sadece Türkiye Cumhuriyetindeki halkları yönetmek değil, dışarıdaki kavgaya da yandaş değil aralarına girip kardeş olmak onları bir araya getirmek olacaktır. Yandaş olup kavgayı körüklemek olmayacak hedefimiz. Önce içimizde kardeşlik. Görevimiz, Kürt’ümüzle, Türkümüzle, sonra o sevgiyi sınırlarımız dışına taşırmak olacaktır. Ancak bizim yönetimimiz biraz daha farklı olacaktır. Sizlerden kopuk olmayacağız. Dedikoduya fırsat vermeyeceğiz. İlçelerimizi hemen bölge toplantımıza alacağım” diye konuştu.

“MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE İMANLA GAYRET EDECEĞİZ”

“Hedefimiz değişim sürecinde olan, bölünme süreci başlatılan, yurdumuzun üzerinde kara bulutların geçtiği bir yönetim biçimini, CHP’ye yakışır, milliyetçilik ve inancın, imanın içimizde kaldığı, milliyetin kimlik olduğu ama yönetimin direk etken olmadığı anlayışla bir yönetim oluşturma gayreti içerisinde olacağız” diyen Ayan, “Hepinizden destek bekliyorum. Devrimci kardeşlerimizin, Çanakkale’de yiğit kardeşlerimizin kanının olduğu CHP’ye sahip çıkılmasını istiyorum. O geçmişteki CHP’lilerin sahip çıktığı partiye artık torunlarının da sahip çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ayan, ilerde milletvekilliğine aday olup olmayacağı yönündeki sorulara ise şöyle cevap verdi:

''Milletvekilliği hesapları yapmıyorum. Ben, benden daha iyisini bulmakla yükümlüyüm. Benim görevim bu, sadece 10-12 ay il başkanlığını hakkıyla yapmaya ve bu partiye layık olamaya çalışıyorum. Biz bu ülkeyi kuran kurumuz. Bundan sonra biz bu insanların camisinde, cem evinde, düğününde, ölüsünde orada olacağız. Burada görev yapan arkadaşlarımızın inançla, şanla, şöhretle aktive olmasını sağlayacağız. Aktif olmayan pasif üye arkadaşlarımızın kapılarına kadar gideceğiz. Sonra bize oy veren 90 bin kişiye ulaşacağız. Sonra o 90 binle 1 milyon Kayseriliye ulaşacağız. Sonrada bütün Türkiye’ye yayılacağız.”