CHP Kayseri İl Yönetiminde İstifa Depremi

CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında istifa edenler adına açıklama yapan Zeki Gümüş, "Gönül verdiğimiz, yoluna baş koyduğumuz partimizin güzide delegelerinin çoğunluğunun oyunu alarak seçilmiş olduğumuz bu kutsal görevden istifa ederek ayrılmayı uygun bulduk” ifadelerine yer verdi.



Gümüş, “Her türlü ayrımcılığı reddedip, insana öncelik vermek için, eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında iltimasın, listeciliğin ve yandaş siyasetinin hakim olmayacağı bir yönetim anlayışımız nedeniyle yönetim görevine talip olmuştuk. Geldiğimiz noktada yukarıda saydığımız ilkelerimize birçok aykırı davranışa maruz kaldık. Bu davranışların düzeltilmesi için her zeminde mücadelemizi sürdürmemize rağmen, dikkate alınmadığımız gibi, bu davranışlar her geçen gün biraz daha ağırlığını hissettirerek devam etmiş yönetim kurulu irademiz yok sayılmıştır" diyerek istifa gerekçelerini şu şekilde açıkladı:

"Parti içi ayrıştırma ve parti tüzük ihlallerinden dolayı tüm uyarılarımıza ve dikkat çekmelerimize rağmen bu ihlallere son verilmemiş, örgütün tüm organları adeta tek adam iradesine teslim edilmek istenmiştir. Demokratik ve katılımcı örgüt yapısından uzaklaşıp, tek iradeye dayalı yönetim anlayışına kaymış olmayı ne örgüt geleneğine ne de değerlerimize uygun bulmuyoruz.



“BİRİLERİ HEP BEN DEMEYİ, KİŞİSEL VE AİLESEL İKBALLERİNİN VE ÇIKARLARININ PEŞİNDE KOŞMAYI TERCİH ETMİŞLERDİR”

Kişisel ikbal ve çıkarlarımızı bir kenara bırakıp, ülkemizin, cumhuriyetimizin ve partimizin çıkarları için hep birlikte hareket edip, kucaklaşıp, bütünleşmemiz gerekirken, ben değil biz dememiz gerekirken, maalesef birileri hep ben demeyi, kişisel ve ailesel ikballerinin ve çıkarlarının peşinde koşmayı tercih etmişlerdir. Kişisel ve ailevi ikbal ve çıkarların hakim olduğu bir örgüt yapısında görev almayacağımızın, bu eylemlere ortak olmayacağımızın bilinmesini isteriz.



“BU YOK EDİŞE ORTAK OLAMAYIZ”

Parti örgütünün sorunlarını giderici çözümlerin bulunması, uzlaştırıcı anlayışın hakim kılınması gerekirken, uzlaşma kültüründen uzak ve örgütlerin verdiği görev doğrultusunda çalışma sergilenmesi gerekirken, örgütlerin üzerinde bir yönetim ve yönetme arzusu, örgütlerin işlevselliğini, enerjisini ve çalışma azmini yok etmiştir. Bu yok edişe ortak olamayız.



“HİÇ KİMSE PARTİMİZDEN DAHA BÜYÜK VE DEĞERLİ DEĞİLDİR”

Yukarıda arz edilen tüm bu noktalar partimizin en üst makamlarına yanlış aktarılarak, genel merkez politikaları yanlış bilgilendirmeler neticesine göre şekillenmiştir. Tarafımız için ise genel merkeze muhalif kanat algısı yaratılarak yıpratılmaya çalışılmış, konu bütünüyle saptırılmıştır. Oysa bizler, partimizin, genel başkanımızın ve genel merkezimizin her zaman yanında ve hizmetindeyiz. Partimizin kurumsal kimliği ve örgütsel anlayışı kişilerin ego ve çıkarlarından her zaman öndedir. Hiç kimse partimizden daha büyük ve değerli değildir. Biz onurlu partimizin üyesi ve hizmetkarıyız.



“HUZUR İÇİNDE İSTİFA EDİYORUZ”

Her ne olursa olsun, tüm olumsuzluklara, tüm itibarsızlaştırmalara rağmen istifa etmemeyi ve görevimizi en mükemmel şekilde ifa etmeyi kendimize amaç edinmişken, geldiğimiz ve getirildiğimiz noktanın partimizin örgüt etiğine ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. İlkelerine ve görüşlerine hayatımız boyunca bağlı kalacağımız Ulu Önderimizin kurduğu partimizdeki Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden erdemli bir şekilde ve görevlerimizi en mükemmel şekilde yapmış olmanın vicdanı ile huzur içinde istifa ediyoruz.

Koltuk sevdamızın olmadığını, kişisel ikbal peşinde koşmadığımızı ve partimizin neferleri olarak her platformda mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan ederiz.”

İstifa dilekçesinde Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Gümüş, Ali Domaniç, Recep Akın, Filiz Özkan, Nuran Çetin ve Filiz Ergün’ün imzası bulunuyor.