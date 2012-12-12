CHP Kayseri Milletvekili Tazminat Ödeyecek

2010 yılında Kayseri'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası organizasyon faaliyetleri ile ilgili açıklamalarına karşılık CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu aleyhine açılan tazminat davası dün sonuçlandı. Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11.12.2012 tarih ve 2011/391 esas numaralı kararı ile Şevki Kulkuloğlu'nun Başkan Özhaseki'ye 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.