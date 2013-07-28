CHP Kayseri Teşkilatı Seçime Gitme Kararı Aldı

Seçime gitme kararı alan CHP mevcut İl Yönetimi ve İlçe Başkanları toplanarak Genel Merkez’e iletilmek üzere bir rapor hazırladı. Yerel seçimlerin gerçekleştirileceği tüm büyükşehir, il , ilçe ve beldelerde belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği aday adaylarının saptanması, kullanılacak yöntemlerin katılımcı bir anlayışla ve doğru bir biçimde saptanmasının, seçim başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan toplantıya mevcut İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve 14 CHP ilçe örgüt başkanları katıldı. Mevcut yönetim CHP ilçe başkanlarına da seçime gitme kararı aldıklarını ilçe başkanları toplantısında açıkladılar.

30 Mart 2014 günü yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine yönelik aday adayı başvurularının ele alındığı İlçe Başkanları toplantısında Genel merkeze iletilmek üzere çoğunluk olarak “Ön seçim” görüşü çıktı.

29.08.2013 Pazartesi günü Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin, Gökhan Günaydın, Umut Oran, Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’den oluşan heyet, Kayseri il Örgütü adına Faruk Tan ve Oğuz Özsoy, İl Milletvekili M. Şevki Kulkuloğlu, Denetmen Milletvekilleri Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Ankara Milletvekili Sencer Ayata ile bir araya gelerek iştişare toplantısı yapacak.