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CHP Kayseri'de İstifa Depremi

CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Sadık Atila, yaptığı yazılı açıklama ile İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Kayseri'de İstifa Depremi
Atila açıklamasında, “3 Haziran 2012 tarihinde yapılan olağan il kongresinde 24 kişilik yönetim kurulu ile birlikte seçildim” hatırlatmasında bulunarak, “Yaklaşık 13 aydır bu görevi başarı ile yürütmeye çalıştık, Ancak son iki aylık zaman diliminde il yönetim kurulunda yaşanan sorunlar nedeniyle parti çalışmaları aksamakta olup , parti çalışma proğramını uygulamakta sıkıntılar yaşadık” ifadesinde bulundu.
Atila açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Tüm uğraşlarımıza rağmen mevcut sorunlar aşılamamıştır. Partimizin ilke ve çıkarlarının zarar görmemesi , sürecin sağlıklı bir şekilde aşılabilmesi ve partimizin önünü açabilmek adına halen yürütmekte olduğumuz görevlerimizden , Ben ve İl Sekreteri Kutsi Zafer Ünsal, Bilişimden Sorumlu il Başkan Yardımcısı Neşe Denizkurdu, Seçim ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Yalçın Azgıt, Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuran Çetin, Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erhan Yurtsuz, Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ceren Aydemir, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tamer Cinel, Yönetim Kurulu Üyesi, Ayten Oba, Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kısır ve Yönetim Kurulu Üyesi Musa Cangır istifa etmiş bulunmaktayız.
Görev yaptığımız süreçte bizlere destek olan başta sendikalar olmak üzere tüm STK ‘lara kişi ve Kurumlara , Üyelerimize, Partililerimize ve Basın Emekçilerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.”
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