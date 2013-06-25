CHP Kayseri'de Seçim Hazırlığını Sürdürüyor

CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı üyeler arasında belirlediği bin 100 sandık görevlisi ve bin 250 okul sorumluları için sırasıyla belirlenen mahallelerden üçüncüsü olan Yunusemre, Gaziosman ve Yavuzlar mahallelerinin sandık görevlileriyle bir kıraathane de bir araya geldi.

Toplantıya CHP İl Başkanı Sadık Atila, CHP Kocasinan İlçe Başkanı Abdullah Üçgül, Türker Kayakırılmaz katıldı.

CHP Kayseri il eğitim sekreteri Behzat Usta, Neşe Denizkurdu ve Tamer Cinel tarafından sandık görevlilerine eğitim verildi.

CHP Kayseri İl Başkanı Sadık Atila, “Seçim sandıkta kazanılır iktidar partisi her türlü hileyi yapmakta bu anlamda sandığımıza sahip çıkacağız. Geçmişte yaşanan sıkıntıları yaşamamak adına bugün buradayız. Partideki en önemli görevlerden biri olan sandık görevlilerini önemsiyoruz bu önemin farkındayız ve seçimlere 8 ay kala bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Parti içinde kurulan eğitim ve hukuk komisyonları çalışmalarına devam ediyor ve sizden gelen talepleri karşılamak için hazır bekliyorlar. Biz seçimlere hazırız tüm mahallelerin bütününde sandık sorumlularımız belirlemiş durumdayız.

Bu birlikteliğimiz adım adım sonuca ulaşacak ve sizin katkılarınızla, sahiplenmenizle sistemli ve programlı çalışmayla ekip ruhu oluşmaya başlamıştır. Bu anlayış bizleri iktidara taşıyacaktır" dedi.