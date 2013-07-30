CHP Kayseri'de Sessizliğe Büründü

25 Temmuz tarihinde CHP İl Başkanı Sadik Atila ve 10 yönetim kurulu üyesi 13 ay boyunca yürüttükleri görevlerinden, yönetimdeki sorunların çözülememesi nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu. Partide yapılan toplantı sonrasında geriye kalan 14 il yönetim kurulu üyesi göreve devam kararı aldı.

Aradan geçen 5 gün sonrasında CHP Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, göreve devam kararı alan 14 il yönetim kurulu üyesini görevden aldı.

Genel merkezin 14 il yönetim kurulunu da görevden alması sonrasında CHP İl Başkanlığı sessizliğe büründü. İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada birkaç partili dışında kimse kalmadı.