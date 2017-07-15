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CHP, MECLiS’TEKi TÖRENE KATILMAYACAK!

Kılıçdaroğlu gece anma törenindeki konuşması kaldırıldığı için Meclis'teki törene katılmama kararı aldı.

CHP, MECLiS’TEKi TÖRENE KATILMAYACAK!


TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.

Kılıçdaroğlu da gece anma törenindeki konuşması kaldırıldığı için Meclis'teki törene katılmama kararı aldı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Meclis'teki 15 Temmuz anma etkinliklerine yeniden katılmama kararı alması ile ilgili sorulan soruya ilişkin, “CHP'nin kendi kararıdır. Günde 5 karar değiştiriyorlar” dedi.

KATILMAMA KARARI ALMIŞLARDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu gece Meclis'te yapılacak törepe katılmayacağız" demişlerdi.

SONRA KARAR DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

Katılmama haberinden kısa bir süre sonra, katılacakları yönünde açıklama yapılmıştı.

HDP KATILMIYOR

Ağbaba'nın ardından HDP Sözcüsü Osman Baydemir de açıklama yapmış ve "Gece Meclis'teki etkinliğe katılmayacağız, Genel Kurul'da olacağız" demişti. HDP kanadında halen 'katılmama' kararı geçerli.

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CHP15 TemmuzMeclisKılıçdaroğlu
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