CHP Ve İYİ Parti 22 Büyükşehir Ve 27 İlde İş Birliği Yapacak

CHP ve İYİ Parti heyetleri arasında yerel seçimlerde işbirliği çalışmaları sonuçlandı. İş birliği kapsamındaki 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'nun da İYİ Parti adayı desteklenecek. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ büyükşehir belediyelerinde CHP, Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon büyükşehir belediyelerinde ise İYİ Parti belediye başkan adayı gösterecek. 8 büyükşehir ve 24 ilde ise her parti kendi adayıyla yarışacak.

CHP, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak ilinde, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat illerinde aday gösterecek.



Gölbaşı İYİ Parti’ye bırakıldı

CHP ve İYİ Parti Ankara'da 25 ilçenin 8'in de iş birliği yapacak. Ayaş, Elmadağ, Polatlı ve Yenimahalle'de CHP, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Nallıhan'da İYİ Parti aday çıkaracak. Ankara'nın Etimesgut ilçesi olmak üzere toplam 17 ilçesinde ise her parti kendi adayıyla yarışacak.

İstanbul'un 39 ilçesinin 29'un da işbirliği yapılacak. CHP, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu’da, İYİ Parti ise Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane'de aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti İzmir'de ise 30 ilçenin 25'inde iş birliği yapacak. 23 ilçede CHP, 2 ilçede ise İYİ Parti aday çıkaracak. Kalan 5 ilçede ise herkes kendi adayıyla yarışacak. Bu arada, Muğla'nın Bodrum dahil bütün ilçelerinde her iki partide kendi adaylarını çıkaracak.

Gaziantep’te İYİ Partili aday gösterilecek. Muğla’nin Bodrum ilçesinde ise iki parti de kendi adayıyla yarışacak.