CHP’de 4 meclis üyesi adayı adaylıktan çekildi

CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nda konu ile ilgili basın açıklaması yapan CHP’li Mazhar Oğuz Özsoy, “31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde, Kocasinan ilçesinde Millet İttifakı adı altında girilen yerel seçimler için meclis üyesi adayı olarak başvurduk. Kocasinan İlçe Yönetim Kurulu buna istinaden yaptıkları toplantıda adayları tek tek değerlendirerek meclis üyesi aday listesi sıralaması yapmıştır. Yapılan liste CHP Kayseri İl Başkanlığı’na teslim edilmiştir. CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın oy birliği ile aldığı karar İl Başkanlığı tarafından kendi istekleri doğrultusunda İlçe Başkanlığı’nın bilgi ve görüşü alınmayarak, listeler değiştirilerek İYİ Parti’ye teslim edilmiştir” diye konuştu.



Seçim Kurulu’na listeler teslim edilmesine rağmen şuana kadar ne İlçe Başkanlığı’na ne de Belediye Meclis Üyesi adaylarına İl Başkanlığı tarafından bilgi verilmediğini söyleyen Özsoy, “Bizler hiçbir zaman koltuk ve makam derdinde olmadık. Ahbap, çavuş ilişkisiyle oluşturulan belediye meclisi aday listesinden il başkanlığının elini rahatlatabilmek adına çekiliyoruz” dedi.

Belediye meclis üyesi adayları Mazhar Oğuz Özsoy, Sezgin Toğan, Hüseyin Akpınar ve Nahit Çetinkaya adaylıktan çekildiklerini söylediler.

