CHP’de ayrılık

İstifasına ilişkin açıklama yapan Yılmaz, “Başta Kayseri Milletvekili Çetin Arık olmak üzere, il ve ilçe yönetim kadrolarımız ile Şehrimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Kuvvetli bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını oluşturmuştur. Fakat şahsi düşüncelerime dayanarak, partimizin üst kademelerinin artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaşmış ve farklı politikalara yönelmiş olduğunu düşünmekteyim.” ifadelerini kullandı.



“Partime olan güvenimi yitirdim”

Partisinin, farklı amaçlar güderek ülke bütünlüğüne göz dikmiş partilerle el ele gibi görünmesinin kendisini rahatsız ettiğini belirten Yılmaz, “İstanbul il başkanlığına getirilen Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları bu düşüncelerimi kuvvetlendirmektedir. Yapılan son kurultay da bir değişimin olmasını en büyük en büyük umudum iken, gerek yaşanan olaylar gerekse kurultay sonuçları ve parti meclis listesi bütün umutlarımı yitirmeme sebep olmuştur. Artık partime olan güvenimi ve inancımı yitirmiş bulunmaktayım. Bu yaşanan olaylar beni vicdanen rahatsız etmektedir. Bu sebeplerden dolayı parti üyeliğimden ve ilçe yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum.” açıklamasında bulundu.







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