CHP’DE AYRILIK

CHP Talas ilçe yönetim kurulu üyesi Fırat Yılmaz yazılı bir dilekçe ile parti üyeliğinden ve partideki görevinden istifa etti. İstifasına gerekçe olarak CHP’nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını ve farklı amaçlar güderek ülke bütünlüğüne göz dikmiş partilerle el ele gibi görünmesi olduğunu belirten Yılmaz, “İstanbul İl Başkanlığına getirilen Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları bu düşüncelerimi kuvvetlendirmektedir.” dedi.
İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, “Başta Kayseri Milletvekili Çetin Arık olmak üzere, il ve ilçe yönetim kadrolarımız ile Şehrimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Kuvvetli bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını oluşturmuştur. Fakat şahsi düşüncelerime dayanarak, partimizin üst kademelerinin artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaşmış ve farklı politikalara yönelmiş olduğunu düşünmekteyim.” ifadelerini kullandı.
“Partime olan güvenimi yitirdim”
Partisinin, farklı amaçlar güderek ülke bütünlüğüne göz dikmiş partilerle el ele gibi görünmesinin kendisini rahatsız ettiğini belirten Yılmaz, “İstanbul il başkanlığına getirilen Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları bu düşüncelerimi kuvvetlendirmektedir. Yapılan son kurultay da bir değişimin olmasını en büyük en büyük umudum iken, gerek yaşanan olaylar gerekse kurultay sonuçları ve parti meclis listesi bütün umutlarımı yitirmeme sebep olmuştur. Artık partime olan güvenimi ve inancımı yitirmiş bulunmaktayım. Bu yaşanan olaylar beni vicdanen rahatsız etmektedir. Bu sebeplerden dolayı parti üyeliğimden ve ilçe yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum.” açıklamasında bulundu.
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