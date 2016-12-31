CHP’li Arık anayasa komisyonunda konuştu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Çetin Arık, Türkiye’yi uçuruma sürükleyecek Anayasa değişikliğine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Anayasa Komisyonu’nda söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, halkın gündemi ile AK Parti’nin gündeminin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Halkın terör, işsizlik, geçim sıkıntısı, eğitim, sağlık gibi birçok alanda sorunlara çözüm beklediğini ifade eden Arık, “Başkanlık gelince istikrar gelecek” iddiasının bir yalan olduğunu ve milletin bu filmi birçok kez izlediğini söyledi.

Arık, “Bugün birisi bana bu Anayasa değişikliği teklifini bir kelime ile özetler misin dese, Sayın Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla AK Parti’nin kandırılması derim. Sayın Cumhurbaşkanının ve AK Parti’nin kandırıldığı o kadar çok olay var ki: Bakın daha birkaç yıl önce FETÖ bu ülkenin kahraman subaylarına, yurtsever aydınlarına, gazetecilerine kumpaslar kurarken sizleri uyardık. Devletin en mahrem bilgilerine FETÖ’cüler el koyarken, tek bir AK Partili çıkıp da Allah rızası için ne oluyor, demedi diyemedi… Aksine ağız birliği yapmışçasına FETÖ’nün avukatlığına soyunup, sizleri uyaranları da terör örgütlerinin savunuculuğunu yapmakla suçladınız. Gelinen süreç bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu. Ama biz haklı çıkmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için mücadele ediyoruz. Varsın biz haksız çıkalım ama Türkiye hep kazansın. Ama 14 yıldır biz haklı çıkıyoruz, Türkiye hep kaybediyor. FETÖ’nün başta dönemin başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandırması sonucunda Türkiye 15 Temmuz ihanetini yaşadı. O gün bizim uyarılarımızı dinlemiş olsaydınız, içinizden biri çıkıp o dönemin başbakanını uyarma cesaretini göstermiş olsaydı, bu acıların hiçbiri yaşanmayacak, yüzlerce insanımız 15 Temmuz’da AK Parti iktidarının gafleti yüzünden şehit olmayacaktı? İşin acı tarafı Cumhurbaşkanı kandırıldı diye AK Parti grubunun tamamı gönüllü olarak kanmaya razı oldu, ne acıdır ki, razı olmaya da devam ediyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanını yine birileri kandırıyor olabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınında onu yanlış yönlendiren isimlerin daha önce olduğu gibi yine yanlış yönlendirebileceğini ifade eden Arık, “Türkiye için tehlikeli olan yapılar yeri geldi Sayın Cumhurbaşkanı’na sizden daha yakın oldu, bundan sonra olmayacağını da kimse garanti edemez. Kendini gizleyerek, Sayın Cumhurbaşkanı’nın en yakınına kadar giren FETÖ ya da başka bir yapı bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandırıyor, yanlış yönlendiriyor olabilir. Çünkü Esat’ı diktatör olduğu için yıkmak isteyen biri parlamentoyu işlevsiz hale getirmeyi, tüm yetkileri kendinde toplamayı düşünmez, düşünemez, düşünmemeli… Olsa olsa birileri Sayın Cumhurbaşkanını yine kandırıyordur. Ve biz, bunca kandırılmanın ardından ülkemiz adına, demokrasimiz adına, cumhuriyetimiz adına endişe duyuyoruz. Pekala Cumhurbaşkanının danışmaları arasında paralel yapılar olabilir. Bu yapı, 15 Temmuz’da başaramadıklarını yapmak için Sayın Cumhurbaşkanını ‘Bu Anayasa değişikliği ile her şey güzel olacak, Türkiye’nin önü açılacak’ diye kandırmış olabilir. Böylece 15 Temmuz’da yapamadıklarını yaparak, Cumhuriyeti, demokrasiyi, Türkiye’yi katletmek isteyebilirler. Buradan sizi bir kez daha uyarıyoruz. Sonra haberimiz yoktu, biz bilmiyorduk, bizi kandırdılar demeyin. Bu seferki kandırılmanızın geri dönüşü yok. Pardon deme şansınız yok. Bu anayasa değişikliği geçtiğinde iş işten geçmiş olacak, yani testi çoktan kırılmış olacak. Gelin bu ülkenin güzel çocukları için, evinizdeki yavrularınız için, başınızı yastığa koyduğunuzda bir kez daha düşünün. Kıymayın bu ülkenin güzel çocuklarına, bu güzel ülkenin güzel insanlarına, kıymayın cumhuriyete, kıymayın demokrasiye… Bari bir kez olsun, milletin size verdiği görevi yerine getirin ve bu yanlışa bu yıkım projesine dur deyin. Sayın Cumhurbaşkanı’nı lütfen uyarın…” dedi.

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