CHP’li Arık’tan veteriner hekimler için kanun teklifi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, veteriner hekimlerin, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenlerinin sağlık çalışanı kabul edilmesi talebiyle hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Görevlerini yerine getirirken tıpkı sağlık çalışanları gibi veteriner hekimlerin de şiddet olaylarına maruz kaldığını ancak sağlıkta şiddet yasası kapsamı içinde değerlendirilmediğini belirten Arık, sağlık hizmetleri sınıfının bütüncül bir bakış açısı ile ele alınması gerektiğini söyledi. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını talep eden Arık, teklifin gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Veteriner hekimler, hayvan sağlığının korunması için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla mücadele eden, tıbbi ve cerrahi girişimlerle hastalığın tedavisini sağlayan kişilerdir.



Veteriner hekimlerin geniş bir sorumluluk alanı bulunmaktadır. Gıda amaçlı beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, kümes hayvanlarının, tek tırnaklı hayvanların, köpek ve kedilerin, arı ve su canlılarının üremesi, ıslahı, yetiştirilmesi, beslenmesi ve verimliliklerinin artırılması da bu alana girer.



Ayrıca hayvansal ürünlerin üretim teknolojisinin ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolünden, hayvanlarda akılcı ilaç kullanımı ve izlenmesinden, hayvansal ürünlerde kirlenme ve hayvansal atıkların yönetiminden ve çevre kirliliği konularından da veteriner hekimler sorumludur.



Veteriner hekimliğin görev alanının yalnızca hayvan sağlığı ile sınırlamak yanlış ve toplum zararına kısır bir yaklaşımdır. Veteriner hekimliğin görev alanı gerçekte doğrudan insan sağlığı ile ilgilidir. Zira hayvan sağlığı ile insan sağlığını birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir.



Hayvanlardan insanlara doğrudan veya hayvansal ürünler vasıtasıyla dolaylı olarak geçen hastalıklardan insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalar sayesinde olur. Veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenleri de veteriner hekimlere yardımcı sağlık personeli olarak destek vermektedir.



Dünya’da insan sağlığı ve hayvan sağlığı alanında tek sağlık yaklaşımı benimsenmiş ve ortak çalışmalar yapılmaktadır. Salgın hastalıklar ve özellikle hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz denilen ve her iki gruba dahil bireylerde ortak olarak şekillenen hastalıklar dikkate alındığında insan sağlığı ve hayvan sağlığı çalışma konuları eşgüdüm içerisinde çalışmaları kapsamaktadır. Veteriner hekimler görevlerini ifa ederken tıp doktorları ve diğer sağlık çalışanları gibi zaman zaman ciddi şiddet olayları ile karşı karşıya kalmaktadır.



Bu nedenle yapılacak düzenlemenin veteriner hekimleri ve onların yardımcı sağlık personeli olan veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenlerini de kapsayacak çerçevede olması sağlık hizmetleri sınıfına bütüncül bir bakış açısından zaruri görülmektedir.”



