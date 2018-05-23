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CHP’Lİ METİN KANTARCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

Kayseri'den 8. sırada milletvekili adayı olan Metin Kantarcı, sıralamadaki yerini gerekçe göstererek adaylıktan çekildi.

CHP’Lİ METİN KANTARCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!
CHP Kayseri milletvekili adayı Metin Kantarcı, sıralamasındaki yerini gerekçe göstererek, adaylıktan çekildi. Listelerin açıklanmasının ardından 10 milletvekilinin seçileceği Kayseri'de partisi tarafından 8. sıradan aday gösterilen Kantarcı, AA muhabirine, adaylıktan çekilmek için partisine başvurduğunu bildirdi.
Kantarcı, "Diğer adaylarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sıralamadaki yerimden dolayı adaylıktan çekildim. Adaylıktan çekildim ama parti üyeliğimden istifa etmedim." dedi.
Kantarcı'nın yerine aday belirlenmesi için il başkanlığınca çalışma yapıldığı öğrenildi.
AA
 
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