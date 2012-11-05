CHP'nin Pınarbaşı-Kaynar Belde Örgütü Açıldı

Açılışa CHP Kayseri il Başkanı Sadık Atila, Kocasinan İlçe Başkanı Abdullah Üçgül, Pınarbaşı İlçe Başkanı Cuma Arık, Bünyan İlçe Başkanı İbrahim Marzıoğlu il ve ilçe yöneticileri İl Kadın ve Gençlik Kolları, partililer ve katıldı.

Açılışta konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Sadık Atila, "AK Parti belde kapatıyor, biz ise kapatacağı beldelerde ilçe örgütleri açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz" dedi. AK Parti hükümetinin yanlış politikaları yüzünden ilçe beldelerini kapatmaya çalışıldığını, belde halkının mağdur bırakıldığını belirten Atila, "Kaynar beldemizde referandum sonuçlarında çıkan ‘Hayır’ beldemiz kapanmasın oyları ile AK Parti hükümetine gerekli yanıt verilmiştir. Katılımın yoğunluğundan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra Kaynar belde örgütünün açılışı yapıldı. Açılışın ardından Pınarbaşı İlçe Başkanı Cuma Arık Pınarbaşı’nda 108 üye kayıdı yapıldığını belirterek evrakları örgütten sorumlu başkan yardımcısı Halil Yıldız’a teslim etti.

Kaynar beldesinden sonra Bünyan-Akmescit beldesine geçen İl yönetimi burada çeşitli partilerden CHP’ye katılan 24 kişiye, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl başkanı Sadık Atila, Kocasinan İlçe Başkanı Abdullah Üçgül, Bünyan İlçe Başkanı İbrahim Marzıoğlu ve il yöneticileri Partiye katılanlara parti rozetlerini takarak katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.