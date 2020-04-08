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“Çiftçi heyeti oluşturulmalı”

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarının kontrol altına alınmasını, çiftçi heyeti kurulması ve çiftçilerin dertlerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

“Çiftçi heyeti oluşturulmalı”
"Koronavirüs belasıyla uğraşırken, bilelim ki, yazın aç kalabiliriz" diyen Kazım Yücel, "Hatta dahası da var bu kez paramızla ithalat dahi yapacak ülke bulamayız. Sanayicimize, işçimize, işverenimize, evde ihtiyaç sahibimize nasıl sahip çıkmaya çalışıyor isek, tarlası olan çiftçimize tohum, gübre ve her tür imkanı seferber etmek için tamda bugün zamanı" diyerek şunları söyledi: "Belediyeler, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarını kontrol altına almalı. Belediyeler, tohum satıcılarını kontrol altında tutmalı, karaborsayı önlemeli. Belediyeler, nohut üretimleri gibi konularda sılaj mikserleri gibi ihtiyaçları bölgelere hibe etmeli. Belediyeler, gübre ve tohum alımlarında ilk el olup, ciddi fiyat indirimleri sağlayabilir. Valilik ve kaymakamlıklarımız, ekim için bir bütçe ayırt etmeli ve tam tespitle yerine ulaştırmalı. 16 ilçe belediye başkanı, ziraat odası başkanları, kırsal alan muhtarları, bir çiftçi heyeti oluşturularak ve dertleri pür dikkat dinlenmeli.”
 

İHA

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İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel
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