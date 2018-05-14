Çim, bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı Bedensel engelli Güven Çim bağımsız milletvekilli aday adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyerek Kayseri’den bağımsız milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Güven Çim, konuşmasına Engeliler Haftası ve Anneler Günü’nü kutlayarak başladı.



Çim, “ülkemizde ve dünyada engelli insanların biraz daha gündemde tutulduğu bu haftanın yâni Engelliler Haftası’nın hayırlara vesile olmasını ve bir ömür başımızın tâcı olan, onlara hürmet ettiğimiz de cennetle müjdelendiğimiz annelerimizin ellerini öpüyor ve Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.



“Amacım engellilerin sıkıntısını ortadan kaldırmak”



Türkiye’de ve Kayseri’de yaşayan tüm engellilerin sesi olmak için yola çıktığını belirten Çim, “ amacım sosyal hayatta engellilerin yaşadığı tüm sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Mutlaka bazılarınızın kafasında ‘Nasıl olacak, nasıl bu meşakkatin altından kalkabileceksin?’ gibi sorular oluşabilir. Karıncanın hac yolunda ölmesini misal vermek isterim. Bu felsefeyle, bu düşünceyle yola çıktığımı bilmenizi isterim.” şeklinde konuştu.





Haber-Foto: Kayseri Gündem

