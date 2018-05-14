Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çim, bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı

Bedensel engelli Güven Çim bağımsız milletvekilli aday adaylığını açıkladı.

Çim, bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı
Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyerek Kayseri’den bağımsız milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Güven Çim, konuşmasına Engeliler Haftası ve Anneler Günü’nü kutlayarak başladı.
 
Çim, “ülkemizde ve dünyada engelli insanların biraz daha gündemde tutulduğu bu haftanın yâni Engelliler Haftası’nın hayırlara vesile olmasını ve bir ömür başımızın tâcı olan, onlara hürmet ettiğimiz de cennetle müjdelendiğimiz annelerimizin ellerini öpüyor ve Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.
 
“Amacım engellilerin sıkıntısını ortadan kaldırmak”
 
Türkiye’de ve Kayseri’de yaşayan tüm engellilerin sesi olmak için yola çıktığını belirten Çim, “ amacım sosyal hayatta engellilerin yaşadığı tüm sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Mutlaka bazılarınızın kafasında ‘Nasıl olacak, nasıl bu meşakkatin altından kalkabileceksin?’ gibi sorular oluşabilir. Karıncanın hac yolunda ölmesini misal vermek isterim. Bu felsefeyle, bu düşünceyle yola çıktığımı bilmenizi isterim.” şeklinde konuştu.
 
 
Haber-Foto: Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.