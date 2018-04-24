Çocuklarımız emek sömürüsü altında eziliyor

CHP Kayseri İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelek bıraktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından basın açıklaması düzenleyen CHP il Başkanı Ümit Özer, Türkiye’de çocukların yaşadıkları problemleri dile getirerek, “bağımsızlığa, demokrasiye ve özgürlüğe olan inancımız ve önce millet ve memleket sevdamız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı halkımızla birlikte coşku içinde kutlamalıyız kutlayacağız da. Ne yazık ki ülkemiz de çocuklarımıza ait bir bayram olmasına rağmen onlar çeşitli sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Eğitim eşitliği olmadığı gibi özellikle kız çocuklarımıza hala eğitim fırsatı verilmeyen yerlerin var olduğunu bilmek bizleri üzmektedir. Çocuklarımıza verilmesi gereken değerin farklı olması gerekirken SGK tarafından açıklanan rapora göre 2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan çırak sayısı ise 401 bin 464 iken 2016 yılında yayınlanan rapora göre çırak işçi sayısı 1 milyon 170 bindir, TÜİK'in yayınladığı rapora göre ise 2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir bu çocukların 558 bini kayıt dışı çalıştırılırken 150 bini sigortalıdır. Bu rakamlar gösteriyor ki çocuklarımız da emek sömürüsü altında ezilmektedirler.” şeklinde konuştu.Çocuk yaşta evlilikler ve cinsel istismarlar çocukların cenneti yaşaması gerekirken cehennemi yaşamasına sebep olduğunu vurgulayan Özer, “ TÜİK verilerine göre Türkiye’deki tüm evlenmeler içindeki çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranının yüzde 28, yüzde 35 olduğu ve mutlak sayısının 181.036 olduğu belirtilmektedir. Avrupa’daki en yüksek çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranına sahip olan ülke Türkiye olup, dini evliliklerden dolayı bu sayı tam olarak saptanamamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre ise çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları sayısı 2015 yılında 31 bin 337 olarak açıklanmıştır. Bu karanlık tablo için bir an önce harekete geçilmesi gerekmektedir yoksa geleceği inşaa etmesi gereken çocuklarımızın geleceklerini onların hayatlarına kayıtsız kalarak bizler karartmış olacağız.” İfadelerini kullandı.Özer son olarak şunları söyledi: “Bu şanlı günü Cumhuriyetin asil koruyucusu olarak gördüğü bu toprakların aydınlık fidanları çocuklarımıza ve bütün dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenler olarak her zaman olduğu gibi bugünde zalim güçler tarafından ezilen çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Buradan bütün dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım.”