Çocuklarımızın geleceğini karartmayın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak bir dizi programlar için geldiği kentimizde Kayseri milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililerin katılımıyla parti binasında basın açıklaması yaptı.Budak’ın gündeminde referandum ile işsizlik vardı. Budak, yeni sistemin rejim değişikliği olduğunu iddia ederek; “15 yılda siz neyi yapmak istediniz de yapamadınız da başkanlık sistemini istiyorsunuz. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz da bunu getirmek istiyorsunuz. 15 yıldır yaptıklarınız ortada. Bundan sonra ne yapmak niyetindesiniz ki bu sistem için diretiyorsunuz. Sistem falan diye insanların kafasını karıştırmayın. Esnaf, çiftçi, işçi perişan. Bir de diyorsunuz ki “Tek başıma ülkenin başına geçiyim; belki daha iyi yönetirim.” Yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti tek adama bırakılamayacak kadar büyük ve önemlidir. 80 milyon 1 kişiden daha önemlidir. Bu rejim değişikliği bizim çocuklarımızın geleceği. Onların geleceğini karartmayın. “ diye konuştu.Çetin Osman Budak, işsizlik rakamlarının yüzde 12,1’lere ulaştığını belirterek; “ Türkiye’de Koalisyon dönemlerinde bile işsizlik bu denli yüksek değildi. Çalışma yaşında olan her 5 kişiden 1’i işsiz” dedi.Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizliğin geldiğini, iktidarın üretim ekonomisinden uzaklaşmasının işsizliğin artmasına neden olduğunu ifade eden Budak; "İşsizlik, Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar yüzde 8'dir ve hiç yukarı çıkmamıştır. Bu ülkede tek parti dönemi oldu, çok partili demokrasiye bizim partimiz geçirdi. Çok partili demokrasi döneminde yatırımlar yapıldı, koalisyon dönemleri oldu, o zamanlarda bile işsizlik yüzde 8'in üstüne çıkmamış. Bugün ise işsizlik resmi rakamlara göre 12,1'e ulaştı. Hatta iş aramaktan vazgeçmiş olanlar, 'ama bulursam çalışırım' diyenleri de ilave ettiğimizde bu rakam yüzde 19'a yükseliyor. Yani çalışma yaşında bulunan her 5 kişiden biri işsiz anlamına geliyor. 15 yıldır tek başına iktidarda olan bir parti var. Bu sadece betona yatırım yap, üretime yatırım yapmanın sonucu. " diye konuştu.