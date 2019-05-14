ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar akşamı Beyoğlu iftar yemeğine katılmak üzere gittiği Taksim’de vatandaşlarla sohbet etti. Tarihi tramvayla halkı selamlarken İstiklal Caddesi’nde yürüyen vatandaşlardan biri “Başkanım her şey çok güzel olacak” dedi. Erdoğan bunun üzerine gülerek vatandaşa “çok daha güzel olacak, çok daha güzel olacak” diye karşılık verdi.

14 Mayıs 2019 Salı 10:57