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ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar akşamı Beyoğlu iftar yemeğine katılmak üzere gittiği Taksim’de vatandaşlarla sohbet etti. Tarihi tramvayla halkı selamlarken İstiklal Caddesi’nde yürüyen vatandaşlardan biri “Başkanım her şey çok güzel olacak” dedi. Erdoğan bunun üzerine gülerek vatandaşa “çok daha güzel olacak, çok daha güzel olacak” diye karşılık verdi.

ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
SANATÇILAR SANATIYLA KONUŞMALI
Erdoğan fikri hakların korunması ve sinema ve telif hakları konusunda ilk kez sanatçıların istediği türde bir kanuni düzenleme yaparak sektörü rahatlattıklarını anımsatarak, “O gün gelip teşekkür edeceksin, şimdi de kalkıp birilerinin ağzıyla konuşacaksın. Olmaz böyle şey” dedi. Erdoğan sanatçıların sanatlarıyla konuşmaları gerektiğine de dikkat çekerek, “Bir zamanlar sınırda Mehmetçiğe destek olmak için sınıra gelen sanatçılara malum çevreler söylemediklerini bırakmamıştı. Oysa şimdi siyasi tartışmaların içine girmek mübah sayılıyor” diyerek de hatırlatmada bulundu.

SLOGANA SLOGANLA YANIT VERDİ
Hafta sonunu İstanbul’da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Taksim’de halkla sohbet eden Erdoğan, tarihi Taksim Tramvayı’na binerek de İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşları selamladı. Son dönemde CHP’nin kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganı ile Erdoğan’a seslenen bir vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek “Her şey çok daha güzel olacak” yanıtını verdi.
 

Haber Merkezi

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