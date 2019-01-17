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ÇOLAKBAYRAKDAR DAVET ETTİ YÜCEL GELMEDİ

Ak Parti Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, MHP Kocasinan İlçe Başkanlığına ziyarete gitmeden önce Kocasinan Belediye Meclis üyesi MHP’li Kazım Yücel’i de bizzat arayarak davet etti. Ancak Kazım Yücel işlerinin yoğunluğu nedeniyle Çolakbayrakdar’ın ziyaretine eşlik edemedi.

ÇOLAKBAYRAKDAR DAVET ETTİ YÜCEL GELMEDİ
EV SAHİBİ MHP İLÇE BAŞKANIDIR
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Telefonla kendilerini aradım. Bizim belediyemizin meclis üyesi ve MHP’nin de grup başkanı o nedenle davet ettim. Gelmemiş olabilir ama bir sonraki başka bir toplantıda otururuz, konuşuruz, sohbet ederiz. Kazım bey bizim dostumuzdur. Zaten ev sahibi de Kocasinan MHP İlçe Başkanıydı” dedi.

İŞLERİM YOĞUNDU GİDEMEDİM
Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi ve MHP Grup Başkanı da olan Kazım Yücel kendisine Çolakbayrakdar’ın MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi davet ettiğini doğrularken işleri yoğunluğu gereği toplantıya katılamadığını söyledi. Yücel bu konuya ilişkin tüm soruları yanıtsız bıraktı. 

Haber Merkezi

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