Çopuroğlu oda başkanlarıyla sektör sorunlarını görüştü

Koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasında ve halkın yaşadığı sorunları yakından takip eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile bir ardaya geldi. Telekonferans yöntemiyle bir araya gelen Başkan Çopuroğlu, Gülsoy ve Büyüksimitçi ile görüş alışverişinde bulundu ve başkanları dinledi.
Yapılan görüşme ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Çopuroğlu, “Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci ile Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu süreçte şehrimizde faaliyet gösteren sektörlerdeki sorunları tespit edip hızlı çözüm bulmak maksadıyla interaktif bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda görüştüğümüz maddelerimizi İlgili Bakanlıklarımıza en kısa süre içerisinde ileteceğiz inşallah. Başkanlarımıza gösterdikleri hassasiyet ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu salgının geçmesiyle birlikte ülkemizde her şey normale dönecektir. Bu süreçte devletimiz gereken her desteği ve katkıyı vatandaşımız için ortaya koymaktadır” dedi.
Yapılan görüşme ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Çopuroğlu, “Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci ile Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu süreçte şehrimizde faaliyet gösteren sektörlerdeki sorunları tespit edip hızlı çözüm bulmak maksadıyla interaktif bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda görüştüğümüz maddelerimizi İlgili Bakanlıklarımıza en kısa süre içerisinde ileteceğiz inşallah. Başkanlarımıza gösterdikleri hassasiyet ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu salgının geçmesiyle birlikte ülkemizde her şey normale dönecektir. Bu süreçte devletimiz gereken her desteği ve katkıyı vatandaşımız için ortaya koymaktadır” dedi.
Haber: Ekrem Nazlı