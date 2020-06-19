Çopuroğlu: Sahada olan bir teşkilatız AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri ziyaretlerini değerlendirdi. Çopuroğlu, teşkilatımız verilen görevleri layığı ile yapmaktadır dedi.

19 Haziran 2020 Cuma 15:02