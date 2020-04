ÇOPUROĞLU’NDAN CHP’YE SALVOLAR

AK Parti İl başkanı Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, CHP İl Başkanının söylemleri ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Geçtiğimiz hafta il danışma toplantısı yapmıştık. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki Bey’in konuşması vardı. Bizler konuştuk, partimize katılan İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek Beyin konuşması vardı. Basında yer alan bir haber üzerine bir açıklama yapalım kanaati oldu bizde. CHP İl Başkanı Sayın Ümit Özer hanımefendi Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Bey’in il danışma meclisinde söylediği sözler üzerine hareket etmek sureti ile bir açıklama yapmış. Bizim siyasi anlayışımız şu dur; ‘Kendisine telefon açtım, Sayın Başkanım bir açıklama yapmışsınız birazda ağır olmuş, bu ifadelere ben cevap vereceğim’ diye söyledim. Biz basın üzerinden konuşmak yerine karşılıklı diyalog yolunu karşılıklı seçtik. Devam edeceğiz ama bugün açıklama yapmak ihtiyacını hissettik. Sayın Ümit Hanımının söylediği sözleri kendisine iade ediyoruz. Çünkü tutar bir tarafı yok.Nelerden bahsediyor, nelerden bahsettiğinden ziyade bizim için önemli olan birkaç kriter var. Bunlardan bir tanesi, açıklamanın denk geldiği güne bakıyoruz, Libya tezkeresinin oylama yapıldığı gün. Tevafuk mudur, öylemi denk gelmiş midir bilmiyorum. Kendisine telefon açıp ‘neden beş gün beklediniz’ dedim. ‘Yeni haberim oldu’ dedi. Kendisi sanırım yerel siyasetten biraz uzak. Bizler yerel siyasetçiyiz. Ulusal çıkışlarımız olur. Bizim yerelden haberimiz olursa ulusala bir şeyler söyleyebiliriz. Biz şahsen Kayseri’de bu mod ile çalışıyoruz. Yerel konuda Kayseri ile ilgili fikir sahibi olmaya ilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. ‘Kayseri de CHP İl Başkanı var mıymış?’ Aramızda böyle bir kanaat oluştu. Şimdiye kadar bir açıklamasına sık sık şahit olmadık. Bu açıklamalarının kendi kongre öncesinde yapılmış olması bir mana ifade ediyor mu? Bu yapılan açıklamanın kime faydası var? Bunu tersten okuyoruz. Okuduğumuzda sadece CHP İl Başkanına faydası olabilir, çünkü önümüzde bir kongre süreci var.Hanımefendinin yaptığı açıklamalar içerisinde Sayın Mehmet Özhaseki’nin inandırana kadar yalan söylediğinden bahsediyor. Yalan bizim işimiz değil. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum. Bir de Mehmet Özhaseki’ye tavsiyemiz diye bir başlık var. Tavsiyesi için teşekkür ederiz ama hiçbir projesine şahit olmadık hanımefendinin. Kayseri için bir projesine hiç şahit olmadık. Varsa biz atladıysak lütfen beyan edin. Şehir terminali ve raylı sistem hakkında söylemleri var. Acaba raylı sistem çalışmıyor da bizim mi haberimiz yok. Terminalimiz çalışmıyor da bizim mi haberimiz yok. Bir ay zarfında şehir terminalinde 100 binden fazla vatandaşımız faydalanıyor. Günlük 120 bin vatandaşımız tramvayı kullanıyor. Bu rakamlar artacak ve eksilmeyecek.Burada ne dine ne imana sığmayacak bir ifade var. Elhamdülillah Allah’a ve Ahiret gününe iman etmiş insanlarız. Allah’a iman eder gibi sözü. Biz Allah’a iman eder gibi hiçbir şeye etmedik. Elhamdülillah Allah’ta ettirmesin. Bu söylemi ben anlayamadım. Bu bizi ilgilendiren bir durum değil her halde. Kimi kast ediyorsa kendisi bilir. Her yolu mubah görmek bizi ilgilendiren bir konu değil. Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımızın 11 bin 780 kişinin işten çıkartılması ile ilgili söylem var. CHP İl başkanı bunlara parazit diyor. Vatandaşa parazit demenin siyasi karşılığının ne olacağını halkımız karar versin. Bir vatandaşa parazit lafı söylenmez. Parazitin ne olduğunu bizde biliyoruz. Kendileri de biliyorlar. Bu ifadenin yanlış bir ifade olduğu kanaatini taşıyorum. Kayseri tabiri ile ‘didi ki demiş ki’ ile bir yere varılmaz varsa projeniz ortaya koyun. Yoksa bizim gündemimiz yoğun. CHP’nin de gündemi yoğun kongreleri var. Ben buradan CHP’ye gönül vermiş değerli hemşerilerime sesleniyorum. Bizim gündemimizde o bunu söyledi bu bunu söyledi yok. Biz çalışamaya ve gayret etmeye devam ediyoruz. Dedi ki demiş ki ile bir yere varılsa idi kendileri şu an başka yerlerde olurdu. Bizim Mehmet Özhaseki gibi bir değerimiz var. 20 yıldan fazla hizmet etmiş birisi için Türkiye’nin tanıdığı birisi için bir şey söylemek kimseye bir fayda sağlamaz. Onunla ilgili ileri geri konuşulması onlara bir şey kazandırmaz hele hele de kongrelerine bir şey kazandırmaz.”