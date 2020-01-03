ÇOPUROĞLU’NDAN CHP’YE SALVOLAR AK Parti Kayseri İl başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl başkanı Ümit Özer’in yaptığı açıklamayı hatırlatarak, başkanın söylediği sözleri kendisine iade ettiklerini belirtti. Çopuroğlu, açıklama sonrasında İl başkanı Özer’i aradığını ve 5 gün neden beklediğini sorduğunu da ifade ederek, “Bu açıklamanın sonradan yapılması ‘Kayseri de CHP İl Başkanı var mı imiş? Aramızda böyle bir kanaat oluştu” dedi.

03 Ocak 2020 Cuma 09:41