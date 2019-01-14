CUMHUR İTTİFAKI SAHADA

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adamı Memduh Büyükkılıç, “birlik ve beraberliğimizi sadece AK Parti ve MHP ile oluşan birliktelikten öte tüm Kayseri’ye yansıtmak amacıyla kimseyi ötekileştirmeden hepsini bağrımıza basacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız bu şehre birlikte hizmet etmek ve ortak aklı esas kabul etmek. En ücra köşelerdeki kardeşlerimizin tüm insanların isteği benim isteğim olacak” dedi.
YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Seçime 77 gün kaldı. Biz sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Belediye başkan aday adaylarımız bizim bir değerimiz. Hepsi şehrimize ve ilçesine katkı sağlayabilecek insanlar. 17 belediyemiz var. Bu süreçte biz sahadaki görüntüyü yansıtmaya çalıştık ve çok zorlandık. Sonuçta ittifak dahil 17 belediye başkan adayımız olacak” diye konuştu.
MİLİM OYNAYAN NAMERTTİR
MHP İl Başkanı Serkan Tok, “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde de yine birlikte hareket etmektedir. Cumhur İttifakına uygun şekilde MHP İl Başkanı, ilçe başkanları ve tüm mahalle başkanlarımızdan belediye başkan adaylarımızdan, herkesin ittifaka uygun çalışacağına burada söz veriyorum. Genel Başkanımız, büyüğümüz, kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli’nin oluşturduğu ittifak ruhu içerisinde milim oynayan namerttir diyorum” dedi.
TÖRENE KİMLER KATILDI
Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Ali Doğan, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ile adaylar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ADAYLARDAN ZAFER SÖZÜ
Cumhur İttifakı adaylarının tek tek tanıtıldığı törende, AK Partili ve MHP’li adaylar 17 belediyenin tamamını kazanmak için birlik ve beraberlik içinde gece gündüz çalışma sözü verdiler. Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları tek tek tanıtıldı. Kayseri'deki belediye başkan adaylarının isimleri ise şu şekilde:
Akkışla: Ayhan Aslan
Bünyan: Özkan Altun
Develi: Mehmet Cabbar
Felahiye: Vural Coşkun
Tomarza: Davut Şahin
Hacılar: Bilal Özdoğan
Yeşilhisar: Halit Taşyapan
İncesu: Zekeriya Karayol
Yahyalı: Esat Öztürk
Talas: Mustafa Yalçın
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar
Melikgazi: Mustafa Palancıoğlu
Pınarbaşı (MHP Adayı): Memduh Uzunluoğlu
Sarıoğlan (MHP Adayı): Bekir Ayyıldırım
Sarız (MHP Adayı) Baki Bayrak
Özvatan (MHP Adayı): Halit Demir
Haber Merkezi
aday adayı olmadan aday yapılan kardeşlerimiz paraşütle indirildi bence aday adayı olsalarda aday yapılsa idi çok yerinde bir karar olurdu şimdi gelecek seçimde aday adayı olmada tereddütler yaşanır mkyk üyesi konya milletvekilimiz sn.ahmet sorgun bey aday olamayan aday adaylarımız üzülmesin onlar bizim kardeşlerimiz doğru