CUMHUR İTTİFAKI SAHADA Cumhur İttifakı’nın Kayseri adayları açıklandı. Ak Parti MKYK üyesi ve Konya milletvekili Ahmet Sorgun, “bu seçim sıradan bir seçim değil. İhtilafa karşı ittifakın seçimi bu seçim. Kayseri sıradan bir il değil, Kayseri dava çadırının önemli direklerinden biridir” dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:49