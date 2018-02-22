“CUMHUR iTTiFAKI”NA iLK DESTEK KAYSERi’DEN…

MHP Kayseri İl Başkanlığı çok sayıda otobüs kaldırarak Ankara’ya gitti. Ziyarete İl Başkanı Baki Ersoy başta olmak üzere, il yönetim kurulu, Belediye başkanları, üst kurul delegeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulları, kadın kolları, Taş Medreseli Ülkücüler, Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri ve Ülkü Ocakları’nın yanı sıra binlerce kişi katıldı.Partilileri Genel Merkez konferans salonunda ağırlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kayseri Teşkilatından övgü ile bahsederek ittifak sürecinde yapılacakları anlattı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, yerel ve genel seçimlerde Kayseri’den başarılı bir seçim sonucu beklediğini ifade etti.Toplantının ardından MHP İl Başkanı Bakir Ersoy, Bahçeli'ye üzerinde ‘38 Devlet Bahçeli’ yazan Kayserispor forması ve atkısını hediye etti.İl Başkan Baki Ersoy, sosyal paylaşım sitesinde ziyareti, “Kayseri 1000 kişi liderinin emrinde..! Hareketin Lideri Devlet Bahçeli..!” sözleri ile duyurdu.